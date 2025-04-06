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Массовые протесты в США – повторение сценария "цветных революций"
Массовые протесты в США – повторение сценария "цветных революций" - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Массовые протесты в США – повторение сценария "цветных революций"
Протесты Hands Off ("Руки прочь"), проходящие в США, могут оказаться попыткой глубинного государства устроить цветную революцию. Такое мнение выразил Глава... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T10:24
2025-04-06T10:24
2025-04-06T10:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Протесты Hands Off ("Руки прочь"), проходящие в США, могут оказаться попыткой глубинного государства устроить цветную революцию. Такое мнение выразил Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в социальной сети Х.Протесты "Руки прочь" прошли накануне в Лондоне, Берлине, Париже и городах США. В Лондоне протестующие использовали баннеры с лозунгами "Нет ненависти MAGA (Make America Great Again – лозунг движения президента США Дональда Трампа "Сделать Америку снова великой")", "Трампа на помойку".Глава РФПИ отметил, что вчерашние протесты были хорошо организованы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз финансирует протесты в Грузии – СВР Цветная революция в Турции на фоне переговоров РФ и США: что происходитИспользуют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане Европы
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сша, политика, новости, европа, дональд трамп, протесты, кирилл дмитриев, мнения
Массовые протесты в США – повторение сценария "цветных революций"
Массовые протесты в США являются попыткой устроить "цветную революцию" – Дмитриев
10:24 06.04.2025 (обновлено: 10:26 06.04.2025)