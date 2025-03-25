https://crimea.ria.ru/20250325/tsvetnaya-revolyutsiya-v-turtsii-na-fone-peregovorov-rf-i-ssha-chto-proiskhodit-1145218976.html

Цветная революция в Турции на фоне переговоров РФ и США: что происходит

Цветная революция в Турции на фоне переговоров РФ и США: что происходит - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Цветная революция в Турции на фоне переговоров РФ и США: что происходит

Происходящие в Турции сегодня – это уже третья за последние пятнадцать лет попытка Запада, и прежде всего США и Британии, совершить в республике цветную... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T17:26

2025-03-25T17:26

2025-03-25T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Происходящие в Турции сегодня – это уже третья за последние пятнадцать лет попытка Запада, и прежде всего США и Британии, совершить в республике цветную революции и государственный переворот. И не случайно все это происходит в тот момент, когда Россия и Америка ведут переговоры, в частности касающиеся Черноморской инициативы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин.Раскол обществаПо словам эксперта, происходящее в Турции сегодня не что иное, как цветная революция."Конечно, это стопроцентно цветная по своей технологической наполненности революция. В том режиме, в котором она сейчас проводится, это Таксим-Гези 2013 года (массовые протесты в стране тогда начались с волнений на площади Таксим, рядом с парком Гези в Стамбуле – ред.). Примерно тот же сценарий. Только сейчас они добавили технологии мобилизации студенчества: крупные университеты вышли на улицы, молодежь", – сказал Ирхин.Это уже третья попытка совершить государственный переворот в Турции, "если считать таковым и военный переворот в 2016-м году", отмечает эксперт. И в очередной раз она стала возможной в связи с колоссальными внутренними противоречиями в турецком обществе, которое расколото почти 50 на 50, сказал политолог.Контроль над Черным моремОднако у любой цветной революции всегда есть внешний заказчик – сила за пределами государства, которая использует его внутренние противоречия для осуществления переворота и уничтожения власти в государстве-конкуренте. И в случае с Турцией это Запад, "у которого к Эрдогану как к очень неудобному партнеру остались претензии, несмотря на то, что к власти в США пришел Дональд Трамп", считает Ирхин.А следовательно, тот факт, что протесты в Турции усиливаются на фоне интенсификации переговорного процесса между РФ и США, "ни в коем случае не совпадение", уверен Ирхин."Черноморская инициатива, зерновая сделка обсуждается. И в это время Турция погружается в хаос. Ну таких совпадений не бывает", – заметил эксперт.По словам Ирхина, в этой истории есть и еще один интересант – руководство Израиля, столкновение которого с Турцией на сирийском пространстве неизбежно, а значит, ослабление Анкары приветствуется.Турция "на марше"При этом противоречия внутри Турции продолжают "лечиться" Эрдоганом при помощи репрессий, тяжелого контрразведывательного и полицейского режима, что вряд ли работает эффективно на интеграцию и без того разделенного общества, заметил политолог.При этом у Эрдогана есть шансы устоять, и они достаточно высоки, потому что "не первый раз, иммунитет есть, и все достаточно контролируемо", считает Ирхин."Но однозначный прогноз здесь неуместен в силу того, что любая переменная может сместить баланс в ту или иную сторону. Вопрос, какие технологии дальше будут применять ребята, которые стоят за этим всем", – заключил эксперт.Тем не менее это не значит, что Эрдогану, если он и на этот раз победит волнения, не придется решать "проект совместного развития вместе со второй – оппозиционной Турцией", чтобы изменить курс развития страны, потому что "бесконечно так продолжаться не может", заключил эксперт.Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу продолжаются в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов уже несколько дней. Имамоглу подозревают в коррупции. Вместе с ним арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Ранее Ирхин рассказывал, что в Черноморском регионе сегодня стакиваются интересы как минимум пяти глобальных и региональных держав. При этом Великобритания и США стремятся через Черное и Каспийское море проникнуть в самое сердце Евразии, для чего самым и разными путями пытаются подчинить себе территории – в частности, Украины и Грузии, Армении и Азербайджана, – и разрушить действие Конвенция Монтре, которая отдает приоритет по контролю над Черным морем черноморским державам.Экспертная встреча "технических команд" России и США состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Москву, помимо Григория Карасина, представлял советник директора ФСБ Сергей Беседа.Накануне очередных российско-американских переговоров в Саудовской Аравии 24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они будут непростыми.Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в приемлемом для всех формате, тема безопасного судоходства в Черном море обсуждалась на переговорах в Эр-Рияде. При этом Москва требует четких гарантий при возобновлении Черноморской инициативы (так называемой зерновой сделки). Такие гарантии могут быть только результатом приказа из Вашингтона главе киевского режима Владимиру Зеленскому, подчеркнул министр.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США поняли сигнал Москвы о гарантиях для зерновой сделки – Лавров Интересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии

https://crimea.ria.ru/20250302/soglashenie-rossii-i-ssha-po-ukraine-smiritsya-li-turtsiya-s-novymi-granitsami-1144583771.html

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мнения, александр ирхин, политика, черное море, турция, сша, россия, переговоры