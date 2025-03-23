Рейтинг@Mail.ru
Переговоры России и США 24 марта: в Кремле рассказали подробности - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250323/peregovory-rossii-i-ssha-24-marta-v-kremle-rasskazali-podrobnosti-1145163617.html
Переговоры России и США 24 марта: в Кремле рассказали подробности
Переговоры России и США 24 марта: в Кремле рассказали подробности - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Переговоры России и США 24 марта: в Кремле рассказали подробности
Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии 24 марта будут непростыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с автором... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T14:34
2025-03-23T16:37
дмитрий песков
кремль
россия
сша
переговоры
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110907/76/1109077688_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_339d87ef91072513af572b2566bd521d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии 24 марта будут непростыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с автором и соведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным."Сейчас, когда вот в понедельник главным образом мы имеем в виду обсуждать тоже согласие президента Путина на возобновление так называемой "черноморской инициативы". Опять же наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы вокруг этой проблемы. А этих нюансов тоже огромное количество. Ведь раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин Гутерриш, мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены. Поэтому тоже предстоят непростые переговоры", – сказал Песков.Украина может давать много обещаний, но эти слова ничего не стоят, подчеркнул он. И отметил, что Киев продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре после соглашения не проводить такие атаки, и это вновь показывает, "насколько можно доверять киевскому режиму".Также пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что обольщаться после начала диалога России и США не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа, предстоит погрузиться в детали, подчеркнул Песков. И напомнил заявление президента РФ Владимира Путина, где он сказал, что, безусловно, он поддерживает идею о прекращении огня на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250321/kontury-sdelki-po-ukraine-uzhe-est--tramp-1145136980.html
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110907/76/1109077688_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_aa7ec5f1e47f2263f6d7d05329801892.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, кремль, россия, сша, переговоры, политика, украина
Переговоры России и США 24 марта: в Кремле рассказали подробности

Переговоры России и США 24 марта в Саудовской Аравии будут непростыми – Песков

14:34 23.03.2025 (обновлено: 16:37 23.03.2025)
 
© Коллаж РИА НовостиФлаг России и США. Архивное фото
Флаг России и США. Архивное фото
© Коллаж РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии 24 марта будут непростыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с автором и соведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным.
"Сейчас, когда вот в понедельник главным образом мы имеем в виду обсуждать тоже согласие президента Путина на возобновление так называемой "черноморской инициативы". Опять же наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы вокруг этой проблемы. А этих нюансов тоже огромное количество. Ведь раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин Гутерриш, мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены. Поэтому тоже предстоят непростые переговоры", – сказал Песков.
Украина может давать много обещаний, но эти слова ничего не стоят, подчеркнул он. И отметил, что Киев продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре после соглашения не проводить такие атаки, и это вновь показывает, "насколько можно доверять киевскому режиму".
Также пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что обольщаться после начала диалога России и США не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа, предстоит погрузиться в детали, подчеркнул Песков. И напомнил заявление президента РФ Владимира Путина, где он сказал, что, безусловно, он поддерживает идею о прекращении огня на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент Дональд Трамп слушает в зале Рузвельта в Белом доме во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
21 марта, 19:27
Контуры сделки по Украине уже есть – Трамп
 
Дмитрий ПесковКремльРоссияСШАПереговорыПолитикаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:41В центре Москвы полыхает кровля жилого комплекса
13:37Киев несет громадные потери – данные за сутки
13:21В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом
12:58Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров
12:42ВСУ снова ударили по объекту энергетики России
12:28Раненую туристку спасли в курортном поселке в Крыму
11:598 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые
11:53Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев
11:36В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей
11:29Крымский мост - проезда ждут 105 автомобилей
11:11Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно
11:04Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки
10:42В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса
10:33Автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем
10:22Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу
10:16Стала известна причина ДТП с шестью погибшими под Симферополем
10:11На Крымском мосту растет очередь
10:07Мощная магнитная буря накроет Землю
09:37Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6
09:34ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик
Лента новостейМолния