https://crimea.ria.ru/20250323/peregovory-rossii-i-ssha-24-marta-v-kremle-rasskazali-podrobnosti-1145163617.html

Переговоры России и США 24 марта: в Кремле рассказали подробности

Переговоры России и США 24 марта: в Кремле рассказали подробности - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Переговоры России и США 24 марта: в Кремле рассказали подробности

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии 24 марта будут непростыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с автором... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T14:34

2025-03-23T14:34

2025-03-23T16:37

дмитрий песков

кремль

россия

сша

переговоры

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии 24 марта будут непростыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с автором и соведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным."Сейчас, когда вот в понедельник главным образом мы имеем в виду обсуждать тоже согласие президента Путина на возобновление так называемой "черноморской инициативы". Опять же наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы вокруг этой проблемы. А этих нюансов тоже огромное количество. Ведь раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин Гутерриш, мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены. Поэтому тоже предстоят непростые переговоры", – сказал Песков.Украина может давать много обещаний, но эти слова ничего не стоят, подчеркнул он. И отметил, что Киев продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре после соглашения не проводить такие атаки, и это вновь показывает, "насколько можно доверять киевскому режиму".Также пресс-секретарь президента РФ выразил мнение, что обольщаться после начала диалога России и США не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа, предстоит погрузиться в детали, подчеркнул Песков. И напомнил заявление президента РФ Владимира Путина, где он сказал, что, безусловно, он поддерживает идею о прекращении огня на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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дмитрий песков, кремль, россия, сша, переговоры, политика, украина