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Шесть россиян пострадали при пожаре на судне в порту Южной Кореи
Шесть россиян пострадали при пожаре на судне в порту Южной Кореи - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Шесть россиян пострадали при пожаре на судне в порту Южной Кореи
Шесть россиян пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в результате пожара, который вспыхнул на российском судне в Пусане. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T10:59
2025-03-26T10:59
2025-03-26T10:59
южная корея
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Шесть россиян пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в результате пожара, который вспыхнул на российском судне в Пусане. Об этом со ссылкой на генконсульство РФ в Южной Корее пишет РИА Новости.По данным ведомства, российское рефрижераторное судно Crystal Asia загорелось утром в среду в восьми километрах от берега в порту Камчхон.На судне находились 23 члена экипажа, из них 22 - граждане России. По информации морской полиции Пусана, двое из пострадавших россиян находятся в тяжелом состоянии.Морская полиция проводит расследование обстоятельств случившегося. Представители судна заявили, что дым появился из-за проблемы с неисправностью двигателя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из Крыма19-летний моряк из Севастополя погиб во время рейсаШесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"
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южная корея, происшествия, пожар, новости, в мире, общество
Шесть россиян пострадали при пожаре на судне в порту Южной Кореи
В порту Южной Кореи при пожаре на судне пострадали шесть россиян
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Шесть россиян пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в результате пожара, который вспыхнул на российском судне в Пусане. Об этом со ссылкой на генконсульство РФ в Южной Корее пишет РИА Новости.
По данным ведомства, российское рефрижераторное судно Crystal Asia загорелось утром в среду в восьми километрах от берега в порту Камчхон.
"Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения города Пусана. Генеральное консульство находится в постоянном контакте с местными властями", - сказали в генконсульстве.
На судне находились 23 члена экипажа, из них 22 - граждане России. По информации морской полиции Пусана, двое из пострадавших россиян находятся в тяжелом состоянии.
Морская полиция проводит расследование обстоятельств случившегося. Представители судна заявили, что дым появился из-за проблемы с неисправностью двигателя.
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