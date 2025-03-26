https://crimea.ria.ru/20250326/shest-rossiyan-postradali-pri-pozhare-na-sudne-v-portu-yuzhnoy-korei-1145234609.html

Шесть россиян пострадали при пожаре на судне в порту Южной Кореи

Шесть россиян пострадали при пожаре на судне в порту Южной Кореи - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Шесть россиян пострадали при пожаре на судне в порту Южной Кореи

Шесть россиян пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в результате пожара, который вспыхнул на российском судне в Пусане. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T10:59

2025-03-26T10:59

2025-03-26T10:59

южная корея

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. Шесть россиян пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в результате пожара, который вспыхнул на российском судне в Пусане. Об этом со ссылкой на генконсульство РФ в Южной Корее пишет РИА Новости.По данным ведомства, российское рефрижераторное судно Crystal Asia загорелось утром в среду в восьми километрах от берега в порту Камчхон.На судне находились 23 члена экипажа, из них 22 - граждане России. По информации морской полиции Пусана, двое из пострадавших россиян находятся в тяжелом состоянии.Морская полиция проводит расследование обстоятельств случившегося. Представители судна заявили, что дым появился из-за проблемы с неисправностью двигателя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять месяцев без зарплаты: СК заинтересовался судьбой моряков из Крыма19-летний моряк из Севастополя погиб во время рейсаШесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"

южная корея

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, происшествия, пожар, новости, в мире, общество