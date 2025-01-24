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19-летний моряк из Севастополя погиб во время рейса
19-летний моряк из Севастополя погиб во время рейса - РИА Новости Крым, 24.01.2025
19-летний моряк из Севастополя погиб во время рейса
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели моряка из Севастополя во время рейса. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T16:19
2025-01-24T16:19
2025-01-24T16:19
севастополь
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
новости крыма
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уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели моряка из Севастополя во время рейса. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.Отмечается, что к Бастрыкину обратился отец погибшего юноши, который рассказал, что трагедия произошла в январе прошлого года на борту судна, которое стояло в порту иностранного государства.По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов", - отметили в Следкоме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемыйЖитель Алушты арестован по обвинению в убийстве 12-летней давностиНа Кубани подросток застрелил приемную мать
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, новости крыма, новости севастополя, уголовный кодекс
19-летний моряк из Севастополя погиб во время рейса
Бастрыкин затребовал доклад о гибели 19-летнего моряка из Севастополя во время рейса
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели моряка из Севастополя во время рейса. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
Отмечается, что к Бастрыкину обратился отец погибшего юноши, который рассказал, что трагедия произошла в январе прошлого года на борту судна, которое стояло в порту иностранного государства.
"Из-за изношенности судовых механизмов и нарушения экипажем техники безопасности на него обрушился лист обшивки горловины трюма. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен", - уточняется в сообщении.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов", - отметили в Следкоме.
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