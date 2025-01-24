https://crimea.ria.ru/20250124/19-letniy-moryak-iz-sevastopolya-pogib-vo-vremya-reysa-1143627247.html

19-летний моряк из Севастополя погиб во время рейса

19-летний моряк из Севастополя погиб во время рейса - РИА Новости Крым, 24.01.2025

19-летний моряк из Севастополя погиб во время рейса

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели моряка из Севастополя во время рейса. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T16:19

2025-01-24T16:19

2025-01-24T16:19

севастополь

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

новости крыма

новости севастополя

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели моряка из Севастополя во время рейса. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.Отмечается, что к Бастрыкину обратился отец погибшего юноши, который рассказал, что трагедия произошла в январе прошлого года на борту судна, которое стояло в порту иностранного государства.По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов", - отметили в Следкоме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемыйЖитель Алушты арестован по обвинению в убийстве 12-летней давностиНа Кубани подросток застрелил приемную мать

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, новости крыма, новости севастополя, уголовный кодекс