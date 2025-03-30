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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.03.2025

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье погода в Крыму будет определяться полем пониженного атмосферного давления. В отдельных пунктах пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.03.2025

2025-03-30T00:01

2025-03-30T00:01

2025-03-30T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться полем пониженного атмосферного давления. В отдельных пунктах пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +19...+21 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, в первой половине дня туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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