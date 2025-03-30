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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться полем пониженного атмосферного давления. В отдельных пунктах пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T00:01
2025-03-30T00:01
2025-03-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться полем пониженного атмосферного давления. В отдельных пунктах пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +19...+21 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, в первой половине дня туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на 30 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться полем пониженного атмосферного давления. В отдельных пунктах пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо- восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11; днем +16…+21, на побережье и в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +19...+21 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, в первой половине дня туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +18.
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