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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.03.2025
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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 30.03.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться полем пониженного атмосферного давления. В отдельных пунктах пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.03.2025
2025-03-30T00:01
2025-03-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться полем пониженного атмосферного давления. В отдельных пунктах пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +19...+21 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, в первой половине дня туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +13...+15.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на 30 марта

00:01 30.03.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться полем пониженного атмосферного давления. В отдельных пунктах пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо- восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11; днем +16…+21, на побережье и в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +19...+21 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, в первой половине дня туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +13...+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +8 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +18.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 30 марта
21:33Землетрясение в Мьянме и атаки Киева на энергообъекты в РФ – главное
20:41Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Вологодской области
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19:32Московский прозаик оживил карадагского змея и стал писателем года
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17:23В Керчи столкнулись ВАЗ 2112 и иномарка – пострадал водитель
16:42ВСУ несколько раз атаковали энергообъекты в Белгородской области
16:14На Крым идет холодная фронтальная система: что будет с погодой
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14:44Армия России громит ВСУ в Сумской области
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