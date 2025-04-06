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Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом
Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом
Евросоюз готовит контрмеры против импорта США на $28 миллиардов в ответ на пошлины, выступить намерены "единым фронтом". Об этом сообщает агентство Reuters. РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T20:32
2025-04-06T20:32
европа
новости
пошлина
сша
дональд трамп
политика
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Евросоюз готовит контрмеры против импорта США на $28 миллиардов в ответ на пошлины, выступить намерены "единым фронтом". Об этом сообщает агентство Reuters.В список товаров, которые подпадут под ограничения, попадут мясо, крупы, вино, древесина, жевательная резинка, пылесосы, а также зубная нить и туалетная бумага.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер США Дональд Трамп. Документ определяет базовые тарифы и так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по мнению Трампа, несправедливо ведут торговлю с Америкой.С 3 апреля США введены 25%-ные пошлины на импорт автомобилей, а с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт, в том числе из Украины. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.Член Международного союза экономистов Игорь Диденко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Трамп введением новых торговых пошлин для большинства решил таким образом сократить огромный внешний долг США, а тот факт, что это не коснулось России, может являться позитивным политическим сигналом.В Белом доме объяснили отсутствие России в списке стран, на которые распространятся новые тарифы США, тем, что Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как после "Бури в пустыне" в Ираке: чем грозят США торговые войны ТрампаОтветный удар Пекина: КНР вводит пошлины на товары из СШАПротесты в США и Европе против Трампа: к чему они приведут – мнения
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европа, новости, пошлина, сша, дональд трамп, политика, европейский союз (ес)
Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом

Евросоюз готовит контрмеры против импорта США на $28 миллиардов в ответ на пошлины – СМИ

20:32 06.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза. Архивное фото
Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Евросоюз готовит контрмеры против импорта США на $28 миллиардов в ответ на пошлины, выступить намерены "единым фронтом". Об этом сообщает агентство Reuters.
"Страны Европейского союза попытаются в ближайшие дни выступить единым фронтом против тарифов президента США Дональда Трампа, вероятно, одобрив первый набор целевых контрмер на импорт США на сумму до 28 миллиардов долларов, от зубной нити до бриллиантов", – сообщается в публикации.
В список товаров, которые подпадут под ограничения, попадут мясо, крупы, вино, древесина, жевательная резинка, пылесосы, а также зубная нить и туалетная бумага.
"Такой шаг со стороны ЕС будет означать, что он присоединится к Китаю и Канаде, что впоследствии может привести к глобальной торговой войне", – отмечается в статье.
3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер США Дональд Трамп. Документ определяет базовые тарифы и так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по мнению Трампа, несправедливо ведут торговлю с Америкой.
С 3 апреля США введены 25%-ные пошлины на импорт автомобилей, а с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт, в том числе из Украины. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.
Член Международного союза экономистов Игорь Диденко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Трамп введением новых торговых пошлин для большинства решил таким образом сократить огромный внешний долг США, а тот факт, что это не коснулось России, может являться позитивным политическим сигналом.
В Белом доме объяснили отсутствие России в списке стран, на которые распространятся новые тарифы США, тем, что Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине.
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ЕвропаНовостиПошлинаСШАДональд ТрампПолитикаЕвропейский Союз (ЕС)
 
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