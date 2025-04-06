https://crimea.ria.ru/20250406/udar-po-tualetnoy-bumage-iz-ssha-es-gotovit-otvet-trampu-edinym-frontom-1145478007.html

Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом

Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом

Евросоюз готовит контрмеры против импорта США на $28 миллиардов в ответ на пошлины, выступить намерены "единым фронтом". Об этом сообщает агентство Reuters. РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T20:32

2025-04-06T20:32

2025-04-06T20:32

европа

новости

пошлина

сша

дональд трамп

политика

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Евросоюз готовит контрмеры против импорта США на $28 миллиардов в ответ на пошлины, выступить намерены "единым фронтом". Об этом сообщает агентство Reuters.В список товаров, которые подпадут под ограничения, попадут мясо, крупы, вино, древесина, жевательная резинка, пылесосы, а также зубная нить и туалетная бумага.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер США Дональд Трамп. Документ определяет базовые тарифы и так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по мнению Трампа, несправедливо ведут торговлю с Америкой.С 3 апреля США введены 25%-ные пошлины на импорт автомобилей, а с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт, в том числе из Украины. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.Член Международного союза экономистов Игорь Диденко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Трамп введением новых торговых пошлин для большинства решил таким образом сократить огромный внешний долг США, а тот факт, что это не коснулось России, может являться позитивным политическим сигналом.В Белом доме объяснили отсутствие России в списке стран, на которые распространятся новые тарифы США, тем, что Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как после "Бури в пустыне" в Ираке: чем грозят США торговые войны ТрампаОтветный удар Пекина: КНР вводит пошлины на товары из СШАПротесты в США и Европе против Трампа: к чему они приведут – мнения

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, новости, пошлина, сша, дональд трамп, политика, европейский союз (ес)