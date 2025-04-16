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На туристический форум в Ялте приехали предприниматели со всей России - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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На туристический форум в Ялте приехали предприниматели со всей России
На туристический форум в Ялте приехали предприниматели со всей России - РИА Новости Крым, 16.04.2025
На туристический форум в Ялте приехали предприниматели со всей России
Представители более 150 компаний со всей страны собрались на крымском форуме индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым", который проходит в Ялте. Об этом... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T14:16
2025-04-16T14:12
форум индустрии гостеприимства "туризмэкспокрым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Представители более 150 компаний со всей страны собрались на крымском форуме индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым", который проходит в Ялте. Об этом сообщил генеральный директор форума-выставки Сергей Семерецкий.По его словам, предприниматели со всей России, а также представители зарубежных компаний предлагают свои товары и услуги для улучшения отрасли в регионах, обмениваются опытом. Форум-выставка "ТуризмЭкспоКрым" продлится два дня. В программе как деловые, так и развлекательные мероприятия. Бизнесмены смогут пополнить свои знания и навыки в сфере дизайна, продаж и качества услуг. На площадке так же проводят мастер-классы и соревнования. В первый день здесь пройдет кубок бариста и чемпионат по пицце.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:2026-й предложили сделать годом крымского гостеприимстваВ Госдуме предрекли успех курортному сезону в Крыму в 2025 годуРоссияне выбирают Евпаторию для длительного отдыха в апреле
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форум индустрии гостеприимства "туризмэкспокрым", ялта, крым, туризм в крыму, новости крыма
На туристический форум в Ялте приехали предприниматели со всей России

На туристическом форуме в Ялте собрались представители более 150 компаний со всей России

14:16 16.04.2025
 
© РИА Новости КрымФорум-выставка индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым"
Форум-выставка индустрии гостеприимства ТуризмЭкспоКрым - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Представители более 150 компаний со всей страны собрались на крымском форуме индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым", который проходит в Ялте. Об этом сообщил генеральный директор форума-выставки Сергей Семерецкий.
По его словам, предприниматели со всей России, а также представители зарубежных компаний предлагают свои товары и услуги для улучшения отрасли в регионах, обмениваются опытом.
"Целевая аудитория в первую очередь это отельеры, рестораторы. Но и для простого обывателя здесь тоже очень интересно. Прийти, попробовать, продегустировать", - отметил Сергей Семерецкий.
Форум-выставка "ТуризмЭкспоКрым" продлится два дня. В программе как деловые, так и развлекательные мероприятия. Бизнесмены смогут пополнить свои знания и навыки в сфере дизайна, продаж и качества услуг. На площадке так же проводят мастер-классы и соревнования. В первый день здесь пройдет кубок бариста и чемпионат по пицце.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымФорум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым"ЯлтаКрымТуризм в КрымуНовости Крыма
 
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