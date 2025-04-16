https://crimea.ria.ru/20250416/na-turisticheskiy-forum-v-yalte-priekhali-predprinimateli-so-vsey-rossii-1145724114.html

На туристический форум в Ялте приехали предприниматели со всей России

На туристический форум в Ялте приехали предприниматели со всей России - РИА Новости Крым, 16.04.2025

На туристический форум в Ялте приехали предприниматели со всей России

Представители более 150 компаний со всей страны собрались на крымском форуме индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым", который проходит в Ялте. Об этом... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T14:16

2025-04-16T14:16

2025-04-16T14:12

форум индустрии гостеприимства "туризмэкспокрым"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Представители более 150 компаний со всей страны собрались на крымском форуме индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым", который проходит в Ялте. Об этом сообщил генеральный директор форума-выставки Сергей Семерецкий.По его словам, предприниматели со всей России, а также представители зарубежных компаний предлагают свои товары и услуги для улучшения отрасли в регионах, обмениваются опытом. Форум-выставка "ТуризмЭкспоКрым" продлится два дня. В программе как деловые, так и развлекательные мероприятия. Бизнесмены смогут пополнить свои знания и навыки в сфере дизайна, продаж и качества услуг. На площадке так же проводят мастер-классы и соревнования. В первый день здесь пройдет кубок бариста и чемпионат по пицце.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:2026-й предложили сделать годом крымского гостеприимстваВ Госдуме предрекли успех курортному сезону в Крыму в 2025 годуРоссияне выбирают Евпаторию для длительного отдыха в апреле

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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