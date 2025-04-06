https://crimea.ria.ru/20250406/kak-posle-buri-v-pustyne-v-irake-chem-grozyat-ssha-torgovye-voyny-trampa-1145467699.html

Как после "Бури в пустыне" в Ираке: чем грозят США торговые войны Трампа

Как после "Бури в пустыне" в Ираке: чем грозят США торговые войны Трампа - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Как после "Бури в пустыне" в Ираке: чем грозят США торговые войны Трампа

Экономику США из-за торговых войн Трампа ждут нелегкие времена, такие, что их можно будет сравнить с последствиями войны в Ираке и повышением налогов в Америке... РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T16:43

2025-04-06T16:43

2025-04-06T16:43

сша

мнения

малек дудаков

дональд трамп

политика

в мире

торговые войны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Экономику США из-за торговых войн Трампа ждут нелегкие времена, такие, что их можно будет сравнить с последствиями войны в Ираке и повышением налогов в Америке из-за бюджетного кризиса в начале 1990-х. Такого мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков, своими прогнозами он поделился в телеграм-канале.Дудаков отмечает, что всего за несколько дней с момента введения тарифов США против всего мира американские фондовые рынки потеряли 5,4 триллиона долларов. И хотя Белый дом призывает американцев немного потерпеть с прицелом на среднесрочную перспективу, но экономику США ждут нелегкие времена, уверен политолог.Республиканцы в Конгрессе уже начали нервничать, замечает Дудаков, ведь промежуточные выборы неумолимо приближаются, а рейтинги Трампа показывают тенденцию к снижению.Это наверняка будет корректировать политику Белого дома, уверен политолог. Трамп уже анонсировал изменения в тарифной политике в отношении Аргентины и Вьетнама, которые согласились снизить пошлины для американских товаров.Хотя немецкие и японские автопроизводители уже пообещали перенести часть своих производств в Соединенные Штаты, стратегии по реиндустриализации Америки мешает острый дефицит и рабочих, и инженеров, подчеркивает политолог."Нехватка последних достигла полумиллиона человек. Не говоря уже о дороговизне производства внутри США. Эти проблемы одними тарифами не решить. Пока же американский бизнес спешно готовится к реалиям перестройки всей экономики США", – подытожил эксперт.Ранее член Международного союза экономистов Игорь Диденко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Трамп введением новых торговых пошлин для большинства решил таким образом сократить огромный внешний долг США, а тот факт, что это не коснулось России, может являться позитивным политическим сигналом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые протесты в США – повторение сценария "цветных революций"Какие страны "прижмут к ногтю" американские пошлиныОтветный удар Пекина: КНР вводит пошлины на товары из США

https://crimea.ria.ru/20250401/gotovitsya-bitva-liberaly-v-evrope-perekhodyat-v-ataku-protiv-trampa-1145357181.html

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сша, мнения, малек дудаков, дональд трамп, политика, в мире, торговые войны