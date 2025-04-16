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Новый порядок призыва на срочную службу одобрил Совфед - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Новый порядок призыва на срочную службу одобрил Совфед
Новый порядок призыва на срочную службу одобрил Совфед - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Новый порядок призыва на срочную службу одобрил Совфед
Совет Федерации одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. Об этом сообщается в Telegram-канале первого парламентского... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T15:16
2025-04-16T15:16
совет федерации
призыв в вс россии
закон и право
новости
вооруженные силы россии
россия
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. Об этом сообщается в Telegram-канале первого парламентского телевидения России "Вместе-РФ".Если решение о призыве на срочную службу не выполнено на момент текущей призывной кампании, оно будет исполнено в период следующего призыва - призывника отправят в армию без повторного прохождения комиссии. Соответствующие поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" ранее приняла Госдума.Кроме того, города и районы смогут формировать единые призывные комиссии для нескольких муниципалитетов по решению главы региона на основании представления военного комиссара, кроме периодов призыва.Члены добровольческих формирований Минобороны, которые не менее полугода участвовали в боевых действиях, контртеррористических операциях или выполняли задачи за пределами России, новым законом освобождаются от призыва. То же касается прошедших военную службу в вооруженных формированиях Донецкой и Луганской народных республик и участвовавших в боевых действиях более полугода, начиная с мая 2014 года.В рамках весеннего призыва в Крыму на срочную службу планируют призвать порядка 2500 новобранцев, сообщал ранее военный комиссар республики полковник Евгений Машуков. Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции, призывники не будут направляться в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил России в новых регионах России, сообщали в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжейУвеличение численности армии в России – Кремль назвал причинуВ воинских частях России создадут врачебные комиссии
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РИА Новости Крым
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96
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совет федерации, призыв в вс россии, закон и право, новости, вооруженные силы россии, россия, армия и флот
Новый порядок призыва на срочную службу одобрил Совфед

Совфед одобрил изменения в порядок призыва на срочную службу

15:16 16.04.2025
 
© РИА Новости КрымВесенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма
Весенний призыв в Вооруженные силы России из Крыма - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. Об этом сообщается в Telegram-канале первого парламентского телевидения России "Вместе-РФ".
Если решение о призыве на срочную службу не выполнено на момент текущей призывной кампании, оно будет исполнено в период следующего призыва - призывника отправят в армию без повторного прохождения комиссии. Соответствующие поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" ранее приняла Госдума.
"Совет Федерации одобрил закон, вносящий изменения в правила исполнения решений о призыве на срочную службу. Теперь, если решение о призыве было принято, но не исполнено в установленный период, его реализация возможна в течение года в другие призывные периоды после сверки данных воинского учета", - сказано в сообщении.
Кроме того, города и районы смогут формировать единые призывные комиссии для нескольких муниципалитетов по решению главы региона на основании представления военного комиссара, кроме периодов призыва.
Члены добровольческих формирований Минобороны, которые не менее полугода участвовали в боевых действиях, контртеррористических операциях или выполняли задачи за пределами России, новым законом освобождаются от призыва. То же касается прошедших военную службу в вооруженных формированиях Донецкой и Луганской народных республик и участвовавших в боевых действиях более полугода, начиная с мая 2014 года.
В рамках весеннего призыва в Крыму на срочную службу планируют призвать порядка 2500 новобранцев, сообщал ранее военный комиссар республики полковник Евгений Машуков. Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции, призывники не будут направляться в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил России в новых регионах России, сообщали в Минобороны РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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