https://crimea.ria.ru/20250416/novyy-poryadok-prizyva-na-srochnuyu-sluzhbu-odobril-sovfed-1145726990.html

Новый порядок призыва на срочную службу одобрил Совфед

Новый порядок призыва на срочную службу одобрил Совфед - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Новый порядок призыва на срочную службу одобрил Совфед

Совет Федерации одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. Об этом сообщается в Telegram-канале первого парламентского... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T15:16

2025-04-16T15:16

2025-04-16T15:16

совет федерации

призыв в вс россии

закон и право

новости

вооруженные силы россии

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армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. Об этом сообщается в Telegram-канале первого парламентского телевидения России "Вместе-РФ".Если решение о призыве на срочную службу не выполнено на момент текущей призывной кампании, оно будет исполнено в период следующего призыва - призывника отправят в армию без повторного прохождения комиссии. Соответствующие поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" ранее приняла Госдума.Кроме того, города и районы смогут формировать единые призывные комиссии для нескольких муниципалитетов по решению главы региона на основании представления военного комиссара, кроме периодов призыва.Члены добровольческих формирований Минобороны, которые не менее полугода участвовали в боевых действиях, контртеррористических операциях или выполняли задачи за пределами России, новым законом освобождаются от призыва. То же касается прошедших военную службу в вооруженных формированиях Донецкой и Луганской народных республик и участвовавших в боевых действиях более полугода, начиная с мая 2014 года.В рамках весеннего призыва в Крыму на срочную службу планируют призвать порядка 2500 новобранцев, сообщал ранее военный комиссар республики полковник Евгений Машуков. Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции, призывники не будут направляться в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил России в новых регионах России, сообщали в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый порядок срочной службы могут ввести в РФ для выпускников колледжейУвеличение численности армии в России – Кремль назвал причинуВ воинских частях России создадут врачебные комиссии

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации, призыв в вс россии, закон и право, новости, вооруженные силы россии, россия, армия и флот