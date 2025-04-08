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В воинских частях России создадут врачебные комиссии - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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В воинских частях России создадут врачебные комиссии
В воинских частях России создадут врачебные комиссии - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В воинских частях России создадут врачебные комиссии
На базе воинских частей и подразделений создадут мобильные врачебные комиссии, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T09:42
2025-04-08T09:42
министерство обороны рф
здоровье
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На базе воинских частей и подразделений создадут мобильные врачебные комиссии, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.Такие группы смогут непосредственно на месте определять необходимость направления военнослужащих на военно-врачебную комиссию в госпиталь, а также выявлять тех, кто нуждается в этапном лечении и реабилитации.Как подчеркнули в Минобороны, ранее отмечались случаи формирования очередей из военнослужащих, прибывающих в военно-медицинские организации для прохождения врачебных комиссией.В состав мобильных врачебных комиссий войдут старшие врачи-специалисты, обладающие высоким уровнем подготовки в области военно-врачебной экспертизы, а также хирурги, терапевты, неврологи и медицинские сестры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг русского солдата: от Крымской наступательной операции до СВО23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в РоссииНе мог остаться в стороне: Керчь простилась с героем спецоперации
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, здоровье, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, медицина
В воинских частях России создадут врачебные комиссии

Мобильные врачебные комиссии создадут в воинских частях и подразделениях – Минобороны РФ

09:42 08.04.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоенно-врачебная комиссия
Военно-врачебная комиссия - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На базе воинских частей и подразделений создадут мобильные врачебные комиссии, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
Такие группы смогут непосредственно на месте определять необходимость направления военнослужащих на военно-врачебную комиссию в госпиталь, а также выявлять тех, кто нуждается в этапном лечении и реабилитации.
Как подчеркнули в Минобороны, ранее отмечались случаи формирования очередей из военнослужащих, прибывающих в военно-медицинские организации для прохождения врачебных комиссией.
"Данная мера значительно снизит нагрузку на военно-врачебные комиссии, созданные на базе военных госпиталей, сократит сроки проведения экспертизы и сделает ее более доступной военнослужащим, которым она необходима", - подчеркнули в ведомстве.
В состав мобильных врачебных комиссий войдут старшие врачи-специалисты, обладающие высоким уровнем подготовки в области военно-врачебной экспертизы, а также хирурги, терапевты, неврологи и медицинские сестры.
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