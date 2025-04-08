https://crimea.ria.ru/20250408/v-voinskikh-chastyakh-rossii-sozdadut-vrachebnye-komissii-1145506428.html
В воинских частях России создадут врачебные комиссии
В воинских частях России создадут врачебные комиссии - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В воинских частях России создадут врачебные комиссии
На базе воинских частей и подразделений создадут мобильные врачебные комиссии, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T09:42
2025-04-08T09:42
2025-04-08T09:42
министерство обороны рф
здоровье
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145506311_0:111:1836:1143_1920x0_80_0_0_ee3cd4dfa62e917a0730e04ef56fa14e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На базе воинских частей и подразделений создадут мобильные врачебные комиссии, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.Такие группы смогут непосредственно на месте определять необходимость направления военнослужащих на военно-врачебную комиссию в госпиталь, а также выявлять тех, кто нуждается в этапном лечении и реабилитации.Как подчеркнули в Минобороны, ранее отмечались случаи формирования очередей из военнослужащих, прибывающих в военно-медицинские организации для прохождения врачебных комиссией.В состав мобильных врачебных комиссий войдут старшие врачи-специалисты, обладающие высоким уровнем подготовки в области военно-врачебной экспертизы, а также хирурги, терапевты, неврологи и медицинские сестры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг русского солдата: от Крымской наступательной операции до СВО23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в РоссииНе мог остаться в стороне: Керчь простилась с героем спецоперации
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145506311_83:0:1752:1252_1920x0_80_0_0_12a642081a17e2a74b8ea21d3cddfed9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, здоровье, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, медицина
В воинских частях России создадут врачебные комиссии
Мобильные врачебные комиссии создадут в воинских частях и подразделениях – Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На базе воинских частей и подразделений создадут мобильные врачебные комиссии, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
Такие группы смогут непосредственно на месте определять необходимость направления военнослужащих на военно-врачебную комиссию в госпиталь, а также выявлять тех, кто нуждается в этапном лечении и реабилитации.
Как подчеркнули в Минобороны, ранее отмечались случаи формирования очередей из военнослужащих, прибывающих в военно-медицинские организации для прохождения врачебных комиссией.
"Данная мера значительно снизит нагрузку на военно-врачебные комиссии, созданные на базе военных госпиталей, сократит сроки проведения экспертизы и сделает ее более доступной военнослужащим, которым она необходима", - подчеркнули в ведомстве.
В состав мобильных врачебных комиссий войдут старшие врачи-специалисты, обладающие высоким уровнем подготовки в области военно-врачебной экспертизы, а также хирурги, терапевты, неврологи и медицинские сестры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: