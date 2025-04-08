https://crimea.ria.ru/20250408/v-voinskikh-chastyakh-rossii-sozdadut-vrachebnye-komissii-1145506428.html

В воинских частях России создадут врачебные комиссии

В воинских частях России создадут врачебные комиссии - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В воинских частях России создадут врачебные комиссии

На базе воинских частей и подразделений создадут мобильные врачебные комиссии, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T09:42

2025-04-08T09:42

2025-04-08T09:42

министерство обороны рф

здоровье

вооруженные силы россии

армия и флот

новости

медицина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. На базе воинских частей и подразделений создадут мобильные врачебные комиссии, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.Такие группы смогут непосредственно на месте определять необходимость направления военнослужащих на военно-врачебную комиссию в госпиталь, а также выявлять тех, кто нуждается в этапном лечении и реабилитации.Как подчеркнули в Минобороны, ранее отмечались случаи формирования очередей из военнослужащих, прибывающих в военно-медицинские организации для прохождения врачебных комиссией.В состав мобильных врачебных комиссий войдут старшие врачи-специалисты, обладающие высоким уровнем подготовки в области военно-врачебной экспертизы, а также хирурги, терапевты, неврологи и медицинские сестры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг русского солдата: от Крымской наступательной операции до СВО23 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в РоссииНе мог остаться в стороне: Керчь простилась с героем спецоперации

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, здоровье, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, медицина