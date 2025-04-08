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В порядок призыва на срочную службу внесли изменения

В порядок призыва на срочную службу внесли изменения - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В порядок призыва на срочную службу внесли изменения

Если решение о призыве на срочную службу не выполнено на момент текущей призывной кампании, то оно будет исполнено в период следующего призыва. Соответствующие... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T16:45

2025-04-08T16:45

2025-04-08T16:45

призыв в вс россии

вооруженные силы россии

армия и флот

государственная дума рф

закон и право

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Если решение о призыве на срочную службу не выполнено на момент текущей призывной кампании, то оно будет исполнено в период следующего призыва. Соответствующие поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" приняла Госдума.Уточняется, что призывная комиссия субъекта РФ имеет право отменить указанное решение в случае, если на день его исполнения возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения.Кроме того, на заседании одобрили ко второму чтению поправки, которые дают отсрочку от призыва на военную службу для участников добровольческих формирований. Те, кто участвовали в боевых действиях не менее шести месяцев, будут полностью освобождены от призыва. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в армию призовут около 2500 человекПризывников не будут направлять в зону спецоперации – Генштаб

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

призыв в вс россии, вооруженные силы россии, армия и флот, государственная дума рф, закон и право, новости, россия