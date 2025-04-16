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Совет Федерации одобрил закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ
Совет Федерации одобрил закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Совет Федерации одобрил закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ
Российские выпускники организаций среднего профессионального образования смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, если их специальность совпадает с профилем... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T14:39
2025-04-16T14:39
2025-04-16T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Российские выпускники организаций среднего профессионального образования смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, если их специальность совпадает с профилем дальнейшего обучения. Закон одобрил Совет Федерации на заседании в среду.Таким образом студенты колледжей могут поступить в вуз на схожую специальность по результатам внутренних экзаменов.Как пояснил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, это решение должно побудить выпускников техникумов и колледжей делать свой выбор более осознанно, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сдачей ЕГЭ будут следить родители выпускников – РоспотребнадзорВ Крыму почти 9 тысяч выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом годуГосдума отклонила проект об отмене ЕГЭ
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егэ, высшее образование, образование в россии, совет федерации, закон и право, россия, новости
Совет Федерации одобрил закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ
Совет Федерации одобрил закон об уточнении порядка поступления в вузы без ЕГЭ