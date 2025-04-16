https://crimea.ria.ru/20250416/moschnyy-pozhar-v-samarskoy-oblasti--ekstrenno-evakuirovan-detskiy-sad-1145724372.html

Мощный пожар в Самарской области – экстренно эвакуирован детский сад

Мощный пожар в Самарской области – экстренно эвакуирован детский сад - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Мощный пожар в Самарской области – экстренно эвакуирован детский сад

Более 300 детей и сотрудников экстренно эвакуированы из детского сада в Самарской области из-за приближающегося природного пожара. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T13:55

2025-04-16T13:55

2025-04-16T13:55

самарская область

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

эвакуация

детский сад

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Более 300 детей и сотрудников экстренно эвакуированы из детского сада в Самарской области из-за приближающегося природного пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По данным спасателей, камыш и сухая растительность загорелись в районе Южного города Волжского района.Уточняется, что на месте работают более 50 спасателей и 16 единиц техники, идет наращивание группировки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезонуПожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушенийПожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек

самарская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, эвакуация, детский сад, новости