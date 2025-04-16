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Мощный пожар в Самарской области – экстренно эвакуирован детский сад - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Мощный пожар в Самарской области – экстренно эвакуирован детский сад
Мощный пожар в Самарской области – экстренно эвакуирован детский сад - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Мощный пожар в Самарской области – экстренно эвакуирован детский сад
Более 300 детей и сотрудников экстренно эвакуированы из детского сада в Самарской области из-за приближающегося природного пожара. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T13:55
2025-04-16T13:55
самарская область
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
эвакуация
детский сад
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Более 300 детей и сотрудников экстренно эвакуированы из детского сада в Самарской области из-за приближающегося природного пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По данным спасателей, камыш и сухая растительность загорелись в районе Южного города Волжского района.Уточняется, что на месте работают более 50 спасателей и 16 единиц техники, идет наращивание группировки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезонуПожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушенийПожар в Российской государственной библиотеке в Москве тушат 50 человек
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самарская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, эвакуация, детский сад, новости
Мощный пожар в Самарской области – экстренно эвакуирован детский сад

В Самарской области из-за природного пожара из детского сада эвакуировали 336 людей - МЧС

13:55 16.04.2025
 
© Кадр видео из соцсетейВ Самарской области рядом с жилым микрорайоном горит камыш
В Самарской области рядом с жилым микрорайоном горит камыш
© Кадр видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Более 300 детей и сотрудников экстренно эвакуированы из детского сада в Самарской области из-за приближающегося природного пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным спасателей, камыш и сухая растительность загорелись в районе Южного города Волжского района.

"Площадь активного горения составляет 0,1 га. Из-за сильного задымления эвакуированы 336 человек из детского сада, расположенного рядом", - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Уточняется, что на месте работают более 50 спасателей и 16 единиц техники, идет наращивание группировки.
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Самарская областьПроисшествияПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществоЭвакуацияДетский садНовости
 
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