https://crimea.ria.ru/20250416/siloviki-predotvratili-terakt-v-odnom-iz-dosugovykh-tsentrov-v-pyatigorske-1145735579.html

Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске

Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске

Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии, говорится в сообщении ЦОС... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T18:20

2025-04-16T18:20

2025-04-16T18:22

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ставропольский край

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антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что для этого злоумышленник провел разведку местности, приобрел оружие и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных смесей."После проведения теракта собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано", – рассказали в ФСБ.Подчеркивается, что по месту проживания преступника обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью. По данному факту возбуждено дело о попытке совершения теракта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ставропольский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ставропольский край, новости, происшествия, антитеррор