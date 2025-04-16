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Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске
Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске
Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии, говорится в сообщении ЦОС... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T18:20
2025-04-16T18:22
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что для этого злоумышленник провел разведку местности, приобрел оружие и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных смесей."После проведения теракта собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано", – рассказали в ФСБ.Подчеркивается, что по месту проживания преступника обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью. По данному факту возбуждено дело о попытке совершения теракта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ставропольский край, новости, происшествия, антитеррор
Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске

Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске – ФСБ

18:20 16.04.2025 (обновлено: 18:22 16.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

"ФСБ РФ пресечен террористический акт, планировавшийся в Пятигорске Ставропольского края уроженцем одной из стран Центральной Азии, участником запрещенной в России международной террористической организации. Террорист намеревался совершить теракцию в одном из досуговых центров", – сказано в сообщении.

Отмечается, что для этого злоумышленник провел разведку местности, приобрел оружие и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных смесей.
"После проведения теракта собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано", – рассказали в ФСБ.
Подчеркивается, что по месту проживания преступника обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью. По данному факту возбуждено дело о попытке совершения теракта.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ставропольский крайНовостиПроисшествияАнтитеррор
 
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