https://crimea.ria.ru/20250416/sdelka-na-50-milliardov-provalilas-tramp-otkazal-zelenskomu-v-oruzhii-1145730975.html

Сделка на $50 миллиардов провалилась: Трамп отказал Зеленскому в оружии

Сделка на $50 миллиардов провалилась: Трамп отказал Зеленскому в оружии - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Сделка на $50 миллиардов провалилась: Трамп отказал Зеленскому в оружии

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп отклонил сделку на сумму до 50 миллиардов долларов с Украиной о покупке американского оружия. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T17:01

2025-04-16T17:01

2025-04-16T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп отклонил сделку на сумму до 50 миллиардов долларов с Украиной о покупке американского оружия. Об этом пишет немецкое издание Bild*.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил купить у США 10 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты к ней на 50 миллиардов долларов.В качестве источника финансирования он предложил использовать финансовую помощь Евросоюза и замороженные российские активы, чтобы купить сотни таких ракет и другого оружия.Ранее доктор политических наук Андрей Манойло выразил мнение, что для президента США Дональда Трампа, который понимает язык бизнеса, а не дипломатии, единственным путем разрешения ситуации на Украине может стать только коммерческий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на ЗеленскогоУиткофф сделал заявление о переговорах России и США по УкраинеТрамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил Зеленского

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дональд трамп, сша, политика, поставки западного оружия украине, украина, владимир зеленский