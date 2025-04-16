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Сделка на $50 миллиардов провалилась: Трамп отказал Зеленскому в оружии - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Сделка на $50 миллиардов провалилась: Трамп отказал Зеленскому в оружии
Сделка на $50 миллиардов провалилась: Трамп отказал Зеленскому в оружии - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Сделка на $50 миллиардов провалилась: Трамп отказал Зеленскому в оружии
Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп отклонил сделку на сумму до 50 миллиардов долларов с Украиной о покупке американского оружия. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T17:01
2025-04-16T17:03
новости
дональд трамп
сша
политика
поставки западного оружия украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп отклонил сделку на сумму до 50 миллиардов долларов с Украиной о покупке американского оружия. Об этом пишет немецкое издание Bild*.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил купить у США 10 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты к ней на 50 миллиардов долларов.В качестве источника финансирования он предложил использовать финансовую помощь Евросоюза и замороженные российские активы, чтобы купить сотни таких ракет и другого оружия.Ранее доктор политических наук Андрей Манойло выразил мнение, что для президента США Дональда Трампа, который понимает язык бизнеса, а не дипломатии, единственным путем разрешения ситуации на Украине может стать только коммерческий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.Читайте также на РИА Новости Крым:"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на ЗеленскогоУиткофф сделал заявление о переговорах России и США по УкраинеТрамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил Зеленского
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, дональд трамп, сша, политика, поставки западного оружия украине, украина, владимир зеленский
Сделка на $50 миллиардов провалилась: Трамп отказал Зеленскому в оружии

Трамп отверг сделку c Украиной по поставке вооружения на $50 миллиардов

17:01 16.04.2025 (обновлено: 17:03 16.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп отклонил сделку на сумму до 50 миллиардов долларов с Украиной о покупке американского оружия. Об этом пишет немецкое издание Bild*.

"Трамп отвергает сделку на 50 миллиардов – он (президент США – ред.) не хочет поставлять Киеву оружие даже за деньги", – пишет издание.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил купить у США 10 систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракеты к ней на 50 миллиардов долларов.
В качестве источника финансирования он предложил использовать финансовую помощь Евросоюза и замороженные российские активы, чтобы купить сотни таких ракет и другого оружия.
Ранее доктор политических наук Андрей Манойло выразил мнение, что для президента США Дональда Трампа, который понимает язык бизнеса, а не дипломатии, единственным путем разрешения ситуации на Украине может стать только коммерческий.
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* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.
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НовостиДональд ТрампСШАПолитикаПоставки западного оружия УкраинеУкраинаВладимир Зеленский
 
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