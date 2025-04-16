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Крым и исторические регионы объединяются для развития туротрасли
Крым и исторические регионы объединяются для развития туротрасли - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Крым и исторические регионы объединяются для развития туротрасли
Развитие туризма в исторических регионах, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, оказывает прямое влияние на туристическую отрасль Крыма. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T16:36
2025-04-16T16:36
2025-04-16T17:01
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ЯЛТА, 16 апр - РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Развитие туризма в исторических регионах, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, оказывает прямое влияние на туристическую отрасль Крыма. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. По его словам, Крым активно участвует в мероприятиях, проходящих в других регионах, в том числе исторических, презентуя собственные туристические возможности и программы. Такое межрегиональное сотрудничество способствует синергии, расширению туристического маршрута и, как следствие, увеличению турпотока. Проект "Азовское кольцо" предполагает создание единого туристического маршрута, охватывающего достопримечательности, объекты культуры и архитектуры сразу нескольких регионов. Министр отмечает, что это не только способствует развитию экономики, но и укрепляет культурные связи между регионами. "Туристы, посещающие Херсонскую или Запорожскую область, смогут с легкостью продолжить свое путешествие в Крым, наслаждаясь его природой, историей и архитектурой. Это открывает новые перспективы для всего юга России", — подытожил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортовВ Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжахБудут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение
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Крым и исторические регионы объединяются для развития туротрасли
Крым ожидает рост турпотока благодаря развитию отрасли в Херсонской и Запорожской областях
16:36 16.04.2025 (обновлено: 17:01 16.04.2025) ЯЛТА, 16 апр - РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко.
Развитие туризма в исторических регионах, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, оказывает прямое влияние на туристическую отрасль Крыма. Об этом РИА Новости Крым
заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Безусловно, развитие туризма в соседних регионах влияет на нас. В том числе через реализацию совместных проектов, таких как "Азовское кольцо", - подчеркнул министр.
По его словам, Крым активно участвует в мероприятиях, проходящих в других регионах, в том числе исторических, презентуя собственные туристические возможности и программы. Такое межрегиональное сотрудничество способствует синергии, расширению туристического маршрута и, как следствие, увеличению турпотока.
"Уже сейчас мы наблюдаем рост транспортного потока по маршруту через исторические регионы, растет поток туристов и из Херсонской и Запорожской областей на полуостров. Это подтверждает интерес к крымскому направлению у жителей исторических регионов", - рассказал Сергей Ганзий.
Проект "Азовское кольцо" предполагает создание единого туристического маршрута, охватывающего достопримечательности, объекты культуры и архитектуры сразу нескольких регионов.
Министр отмечает, что это не только способствует развитию экономики, но и укрепляет культурные связи между регионами.
"Туристы, посещающие Херсонскую или Запорожскую область, смогут с легкостью продолжить свое путешествие в Крым, наслаждаясь его природой, историей и архитектурой. Это открывает новые перспективы для всего юга России", — подытожил он.
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