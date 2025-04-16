https://crimea.ria.ru/20250416/krym-i-istoricheskie-regiony-obedinyayutsya-dlya-razvitiya-turotrasli-1145727632.html

Крым и исторические регионы объединяются для развития туротрасли

Крым и исторические регионы объединяются для развития туротрасли - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Крым и исторические регионы объединяются для развития туротрасли

Развитие туризма в исторических регионах, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, оказывает прямое влияние на туристическую отрасль Крыма. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T16:36

2025-04-16T16:36

2025-04-16T17:01

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ЯЛТА, 16 апр - РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Развитие туризма в исторических регионах, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, оказывает прямое влияние на туристическую отрасль Крыма. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. По его словам, Крым активно участвует в мероприятиях, проходящих в других регионах, в том числе исторических, презентуя собственные туристические возможности и программы. Такое межрегиональное сотрудничество способствует синергии, расширению туристического маршрута и, как следствие, увеличению турпотока. Проект "Азовское кольцо" предполагает создание единого туристического маршрута, охватывающего достопримечательности, объекты культуры и архитектуры сразу нескольких регионов. Министр отмечает, что это не только способствует развитию экономики, но и укрепляет культурные связи между регионами. "Туристы, посещающие Херсонскую или Запорожскую область, смогут с легкостью продолжить свое путешествие в Крым, наслаждаясь его природой, историей и архитектурой. Это открывает новые перспективы для всего юга России", — подытожил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортовВ Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжахБудут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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