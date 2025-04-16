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Беспилотник пытался атаковать аэродром в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Беспилотник пытался атаковать аэродром в Севастополе
Беспилотник пытался атаковать аэродром в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Беспилотник пытался атаковать аэродром в Севастополе
Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над аэродромом в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T16:07
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севастополь
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михаил развожаев
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над аэродромом в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, беспилотник самолетного типа был подавлен средствами РЭБ, под контролем средств противовоздушной обороны доведен до безопасной точки и уничтожен над аэродромом Юхариной балки.В Министерстве обороны РФ сообщили, что украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО около 15:15 по московскому времени.Днем 16 апреля средства противовоздушной обороны Российской Федерации также сбили два украинских беспилотника. Один из них пытался атаковать Крым, сообщали ранее в Минобороны.До этого в среду враг предпринял еще одну безуспешную попытку атаковать полуостров. Кроме того, ранее в оборонном ведомстве сообщали, что девять беспилотников сбили над Воронежской областью, восемь – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской областью, два над Липецкой и один БПЛА – над Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары по энергообъектам России: ВСУ атаковали четыре регионаБеспилотники атакуют Ивановскую областьВСУ снова пытались атаковать Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, пво, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон)
Беспилотник пытался атаковать аэродром в Севастополе

Над аэродромом в Севастополе уничтожен беспилотник

16:07 16.04.2025 (обновлено: 16:40 16.04.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над аэродромом в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкий звук, который было слышно, – это дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его данным, беспилотник самолетного типа был подавлен средствами РЭБ, под контролем средств противовоздушной обороны доведен до безопасной точки и уничтожен над аэродромом Юхариной балки.
"Сейчас продолжается контроль обстановки. По информации Спасательной службы Севастополя, никаких повреждений объектов не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", – проинформировал глава региона.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО около 15:15 по московскому времени.
Днем 16 апреля средства противовоздушной обороны Российской Федерации также сбили два украинских беспилотника. Один из них пытался атаковать Крым, сообщали ранее в Минобороны.
До этого в среду враг предпринял еще одну безуспешную попытку атаковать полуостров. Кроме того, ранее в оборонном ведомстве сообщали, что девять беспилотников сбили над Воронежской областью, восемь – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской областью, два над Липецкой и один БПЛА – над Московским регионом.
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