Беспилотник пытался атаковать аэродром в Севастополе
Над аэродромом в Севастополе уничтожен беспилотник
16:07 16.04.2025 (обновлено: 16:40 16.04.2025)
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над аэродромом в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкий звук, который было слышно, – это дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его данным, беспилотник самолетного типа был подавлен средствами РЭБ, под контролем средств противовоздушной обороны доведен до безопасной точки и уничтожен над аэродромом Юхариной балки.
"Сейчас продолжается контроль обстановки. По информации Спасательной службы Севастополя, никаких повреждений объектов не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", – проинформировал глава региона.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО около 15:15 по московскому времени.
Днем 16 апреля средства противовоздушной обороны Российской Федерации также сбили два украинских беспилотника. Один из них пытался атаковать Крым, сообщали ранее в Минобороны.
До этого в среду враг предпринял еще одну безуспешную попытку атаковать полуостров. Кроме того, ранее в оборонном ведомстве сообщали, что девять беспилотников сбили над Воронежской областью, восемь – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской областью, два над Липецкой и один БПЛА – над Московским регионом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: