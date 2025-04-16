https://crimea.ria.ru/20250416/bespilotnik-atakoval-aerodrom-v-sevastopole-1145728123.html

Беспилотник пытался атаковать аэродром в Севастополе

Беспилотник пытался атаковать аэродром в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Беспилотник пытался атаковать аэродром в Севастополе

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над аэродромом в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T16:07

2025-04-16T16:07

2025-04-16T16:40

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над аэродромом в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, беспилотник самолетного типа был подавлен средствами РЭБ, под контролем средств противовоздушной обороны доведен до безопасной точки и уничтожен над аэродромом Юхариной балки.В Министерстве обороны РФ сообщили, что украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО около 15:15 по московскому времени.Днем 16 апреля средства противовоздушной обороны Российской Федерации также сбили два украинских беспилотника. Один из них пытался атаковать Крым, сообщали ранее в Минобороны.До этого в среду враг предпринял еще одну безуспешную попытку атаковать полуостров. Кроме того, ранее в оборонном ведомстве сообщали, что девять беспилотников сбили над Воронежской областью, восемь – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской областью, два над Липецкой и один БПЛА – над Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары по энергообъектам России: ВСУ атаковали четыре регионаБеспилотники атакуют Ивановскую областьВСУ снова пытались атаковать Крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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