https://crimea.ria.ru/20250416/vrag-teryaet-sily-v-kurskoy-avantyure--poteri-vsu-za-sutki-1145727176.html

Враг теряет силы в курской авантюре – потери ВСУ за сутки

Враг теряет силы в курской авантюре – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Враг теряет силы в курской авантюре – потери ВСУ за сутки

160 боевиков ВСУ, вражеский танк и вооружения противника уничтожены за сутки боев на территории Курской области, сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T15:39

2025-04-16T15:39

2025-04-16T15:39

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 160 боевиков ВСУ, вражеский танк и вооружения противника уничтожены за сутки боев на территории Курской области, сообщает в среду Минобороны России.Подразделениями группировки "Север" в ходе наступления ликвидированы формирования противника в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Ударами авиации, беспилотников и артиллерии поражены живая сила и техника противника в различных районах Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 74 610 боевиков, 408 танков, 333 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2 272 боевые бронированные машины, 2 722 автомобиля, 615 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS производства США, а также другие вооружения и технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу