https://crimea.ria.ru/20250416/vrag-teryaet-sily-v-kurskoy-avantyure--poteri-vsu-za-sutki-1145727176.html
Враг теряет силы в курской авантюре – потери ВСУ за сутки
Враг теряет силы в курской авантюре – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Враг теряет силы в курской авантюре – потери ВСУ за сутки
160 боевиков ВСУ, вражеский танк и вооружения противника уничтожены за сутки боев на территории Курской области, сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T15:39
2025-04-16T15:39
2025-04-16T15:39
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 160 боевиков ВСУ, вражеский танк и вооружения противника уничтожены за сутки боев на территории Курской области, сообщает в среду Минобороны России.Подразделениями группировки "Север" в ходе наступления ликвидированы формирования противника в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Ударами авиации, беспилотников и артиллерии поражены живая сила и техника противника в различных районах Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 74 610 боевиков, 408 танков, 333 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2 272 боевые бронированные машины, 2 722 автомобиля, 615 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS производства США, а также другие вооружения и технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Враг теряет силы в курской авантюре – потери ВСУ за сутки
ВСУ в курской авантюре потеряли за сутки еще 160 боевиков и танк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. 160 боевиков ВСУ, вражеский танк и вооружения противника уничтожены за сутки боев на территории Курской области, сообщает в среду Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса "Стрела-10", две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО", – сказано в сообщении.
Подразделениями группировки "Север" в ходе наступления ликвидированы формирования противника в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Ударами авиации, беспилотников и артиллерии поражены живая сила и техника противника в различных районах Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 74 610 боевиков, 408 танков, 333 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2 272 боевые бронированные машины, 2 722 автомобиля, 615 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS производства США, а также другие вооружения и технику.
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