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Армия России движется вперед – Киев потерял еще 1185 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 16.04.2025
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Армия России движется вперед – Киев потерял еще 1185 боевиков ВСУ
Армия России движется вперед – Киев потерял еще 1185 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Армия России движется вперед – Киев потерял еще 1185 боевиков ВСУ
Еще 1185 солдат, танки, бронемашины и другие вооружения потеряла украинская армия за сутки боев на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T14:33
2025-04-16T14:34
новости сво
министерство обороны рф
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группировка войск "север"
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Еще 1185 солдат, танки, бронемашины и другие вооружения потеряла украинская армия за сутки боев на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 65 боевиков, три боевые бронированные машины и четыре орудия полевой артиллерии. Разгромлен также склад боеприпасов, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ лишились еще до 230 военных, также уничтожены танк, американские бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV, пять орудий полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки ликвидировали до 310 вражеских солдат, два танка, американские боевую бронемашину HMMWV и бронетранспортер Stryker, боевую бронемашину "Козак", пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 350 человек, боевую машину пехоты, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, станции радиоэлектронной разведки "Пластун" и радиоэлектронной борьбы "Нота", финскую радиолокационную станцию Airfence.Подразделения группировки "Восток" разбили до 150 неонацистов, бронетранспортер, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, склад горючего.Военнослужащими группировки "Днепр" уничтожены более 80 боевиков ВСУ, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая польскую установку Krab и склад боеприпасов.Средства ПВО уничтожили 11 американских управляемых авиационных бомб JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 223 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 089 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 859 танков и других боевых бронированных машин, 1536 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 718 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 172 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Калиново в Донбассе перешло под контроль РоссииКогда закончится СВОДве установки HIMARS уничтожены в Курской области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России движется вперед – Киев потерял еще 1185 боевиков ВСУ

ВСУ за сутки боев потеряли 1185 солдат и западную технику в зоне СВО - Минобороны

14:33 16.04.2025 (обновлено: 14:34 16.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСнайпер группировки войск "Север" ВС РФ
Снайпер группировки войск Север ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Еще 1185 солдат, танки, бронемашины и другие вооружения потеряла украинская армия за сутки боев на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 65 боевиков, три боевые бронированные машины и четыре орудия полевой артиллерии. Разгромлен также склад боеприпасов, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ лишились еще до 230 военных, также уничтожены танк, американские бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV, пять орудий полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки ликвидировали до 310 вражеских солдат, два танка, американские боевую бронемашину HMMWV и бронетранспортер Stryker, боевую бронемашину "Козак", пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 350 человек, боевую машину пехоты, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, станции радиоэлектронной разведки "Пластун" и радиоэлектронной борьбы "Нота", финскую радиолокационную станцию Airfence.
Подразделения группировки "Восток" разбили до 150 неонацистов, бронетранспортер, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, склад горючего.
Военнослужащими группировки "Днепр" уничтожены более 80 боевиков ВСУ, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая польскую установку Krab и склад боеприпасов.
Крое того, российские военные поразили инфраструктуру вражеского военного аэродрома, место сборки безэкипажных катеров, предприятие по производству боеприпасов и ремонта бронетехники ВСУ, пункты временной дислокации противника в 139 районах.
Средства ПВО уничтожили 11 американских управляемых авиационных бомб JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 223 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 089 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 859 танков и других боевых бронированных машин, 1536 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 718 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 172 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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