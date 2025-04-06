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Пошел посмотреть лошадей и заблудился: в Крыму спасли 10-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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Пошел посмотреть лошадей и заблудился: в Крыму спасли 10-летнего мальчика
Пошел посмотреть лошадей и заблудился: в Крыму спасли 10-летнего мальчика - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Пошел посмотреть лошадей и заблудился: в Крыму спасли 10-летнего мальчика
В Крыму спасатели нашли 10-летнего мальчика, пропавшего сегодня днем в Симферопольском районе. Об этом сообщает крымский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T21:52
2025-04-06T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Крыму спасатели нашли 10-летнего мальчика, пропавшего сегодня днем в Симферопольском районе. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.Недалеко от села Урожайное сегодня днем потерялся ребенок, рассказали в ведомстве. Мальчик вышел погулять в неизвестном направлении и пропал. Ребенка искали несколько часов: сначала родители с неравнодушными жителями села, позже к поиску подключились более 230 сотрудников МЧС России , АСО "КРЫМ-СПАС", сотрудники МВД Крыма, волонтеры и 43 единицы техники.Пока шли к дороге, мальчик объяснил, что пошел посмотреть лошадей, но заблудился. Спасители передали ребенка сотрудникам полиции, которые доставили "потерю" родителям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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гу мчс рф по республике крым, новости крыма, дети, симферопольский район, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), "крым-спас", мвд по республике крым
Пошел посмотреть лошадей и заблудился: в Крыму спасли 10-летнего мальчика

В Крыму нашли пропавшего 10-летнего мальчика

21:52 06.04.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму нашли пропавшего 10-летнего мальчика
В Крыму нашли пропавшего 10-летнего мальчика
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Крыму спасатели нашли 10-летнего мальчика, пропавшего сегодня днем в Симферопольском районе. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.
Недалеко от села Урожайное сегодня днем потерялся ребенок, рассказали в ведомстве. Мальчик вышел погулять в неизвестном направлении и пропал. Ребенка искали несколько часов: сначала родители с неравнодушными жителями села, позже к поиску подключились более 230 сотрудников МЧС России , АСО "КРЫМ-СПАС", сотрудники МВД Крыма, волонтеры и 43 единицы техники.
"Поздно вечером ребенка обнаружили почти в километре от села. Сотрудники МЧС Анатолий Березка и Игорь Чуковенков, прочесывая поле с фонарями, заметили что вдалеке что-то заблестело. На мальчике была надета куртка со светоотражающими элементами, она и помогла его найти", – рассказали спасатели.
Пока шли к дороге, мальчик объяснил, что пошел посмотреть лошадей, но заблудился. Спасители передали ребенка сотрудникам полиции, которые доставили "потерю" родителям.
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Заголовок открываемого материала
00:01Холодный арктический фронт: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 7 апреля
21:52Пошел посмотреть лошадей и заблудился: в Крыму спасли 10-летнего мальчика
21:31Удар ВСУ по ЛЭП "Крымэнерго" и угрозы Трампу из-за Крыма: главное за день
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