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В Крыму предложили создать новый туристско-археологический кластер
В Крыму предложили создать новый туристско-археологический кластер - РИА Новости Крым, 22.04.2025
В Крыму предложили создать новый туристско-археологический кластер
Новый туристско-археологический кластер на базе Генуэзской крепости в Феодосии может стать ключевой точкой притяжения для туристов. Об этом заявил член коллегии РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T09:47
2025-04-22T09:47
2025-04-22T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Новый туристско-археологический кластер на базе Генуэзской крепости в Феодосии может стать ключевой точкой притяжения для туристов. Об этом заявил член коллегии министерства курортов и туризма Анатолий Тарасенко в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, инициативу создания кластера выдвинул глава Крымской академии наук Виктор Тарасенко. Проект обсудили с главой республики Сергеем Аксеновым, который выразил поддержку и отметил важность привлечения ученых для анализа перспектив.Он отметил, что культурный слой на этих землях – 7 метров. Здесь же и дворики, и усадьбы, и храмы, и башни разных эпох и разных культур. Под грунтом хранятся целые неизведанные лабиринты, которые необходимо изучать и восстанавливать. С этой целью создана группа с участием архитекторов, археологов, ученых. Как полагает Анатолий Тарасенко, реализация проекта по созданию туристско-археологического кластера в Феодосии может стать важной вехой в развитии туристической отрасли восточного Крыма, позволит сохранить уникальное наследие и привлечь миллионы туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Точка притяжения творцов в Крыму: что нового предлагает "Таврида.АРТ"Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровняКрым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток
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крым, новости крыма, анатолий тарасенко, феодосия, история, туризм в крыму
В Крыму предложили создать новый туристско-археологический кластер
В Крыму хотят создать туристско-археологический кластер на базе Генуэзской крепости Кафа
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым.
Новый туристско-археологический кластер на базе Генуэзской крепости в Феодосии может стать ключевой точкой притяжения для туристов. Об этом заявил член коллегии министерства курортов и туризма Анатолий Тарасенко в эфире радио "Спутник в Крыму"
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"Я считаю, что если сделают хотя бы приближенно к уровню Херсонеса, Нового Херсонеса, то это будет огромное благо, это будет точка притяжения туристов. На самом деле у нас много чего есть, можно это немного, скажем так, модернизировать в силу возможностей",– делится Анатолий Тарасенко.
По его словам, инициативу создания кластера выдвинул глава Крымской академии наук Виктор Тарасенко. Проект обсудили с главой республики Сергеем Аксеновым, который выразил поддержку и отметил важность привлечения ученых для анализа перспектив.
"Кафа – это действительно кладезь, жемчужина. Один из старейших городов России. Жили здесь 80 тысяч человек в расцвете с 13 по 15 века, более 200 лет. В Париже было тогда 90 тысяч. Великий шелковый путь, который шел с востока из Китая, как раз его сухопутная часть заканчивалась в Кафе. И отсюда генуэзские купцы на своих кораблях это все везли на судах в Европу и богатели", – отметил автор идеи, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко в эфире радио.
Он отметил, что культурный слой на этих землях – 7 метров. Здесь же и дворики, и усадьбы, и храмы, и башни разных эпох и разных культур. Под грунтом хранятся целые неизведанные лабиринты, которые необходимо изучать и восстанавливать. С этой целью создана группа с участием архитекторов, археологов, ученых.
Как полагает Анатолий Тарасенко, реализация проекта по созданию туристско-археологического кластера в Феодосии может стать важной вехой в развитии туристической отрасли восточного Крыма, позволит сохранить уникальное наследие и привлечь миллионы туристов.
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