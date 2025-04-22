https://crimea.ria.ru/20250422/v-krymu-predlozhili-sozdat-novyy-turistsko-arkheologicheskiy-klaster--1145857735.html

В Крыму предложили создать новый туристско-археологический кластер

В Крыму предложили создать новый туристско-археологический кластер - РИА Новости Крым, 22.04.2025

В Крыму предложили создать новый туристско-археологический кластер

Новый туристско-археологический кластер на базе Генуэзской крепости в Феодосии может стать ключевой точкой притяжения для туристов. Об этом заявил член коллегии РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T09:47

2025-04-22T09:47

2025-04-22T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Новый туристско-археологический кластер на базе Генуэзской крепости в Феодосии может стать ключевой точкой притяжения для туристов. Об этом заявил член коллегии министерства курортов и туризма Анатолий Тарасенко в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, инициативу создания кластера выдвинул глава Крымской академии наук Виктор Тарасенко. Проект обсудили с главой республики Сергеем Аксеновым, который выразил поддержку и отметил важность привлечения ученых для анализа перспектив.Он отметил, что культурный слой на этих землях – 7 метров. Здесь же и дворики, и усадьбы, и храмы, и башни разных эпох и разных культур. Под грунтом хранятся целые неизведанные лабиринты, которые необходимо изучать и восстанавливать. С этой целью создана группа с участием архитекторов, археологов, ученых. Как полагает Анатолий Тарасенко, реализация проекта по созданию туристско-археологического кластера в Феодосии может стать важной вехой в развитии туристической отрасли восточного Крыма, позволит сохранить уникальное наследие и привлечь миллионы туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Точка притяжения творцов в Крыму: что нового предлагает "Таврида.АРТ"Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровняКрым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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