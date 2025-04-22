https://crimea.ria.ru/20250422/bolee-15-tysyach-rossiyan-pokusali-kleschi-s-nachala-sezona-1145856092.html

Более 15 тысяч россиян покусали клещи с начала сезона

Более 15 тысяч россиян покусали клещи с начала сезона - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Более 15 тысяч россиян покусали клещи с начала сезона

Более 15 тысяч россиян с начала сезона обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T07:33

2025-04-22T07:33

2025-04-22T07:33

роспотребнадзор

клещи

здоровье

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Более 15 тысяч россиян с начала сезона обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.По информации ведомства, наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской области, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях. В этом году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали уже свыше 1,6 миллиона человек, добавили в ведомстве.В Крыму пик активности клещей в этом году ожидается в мае, сообщила ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. Роспотребнадзор уже направил соответствующие документы правительствам Крыма и Севастополя о проведении акарицидной обработки общественных территорий и популярных мест отдыха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проснулись гадюки и сколопендрыВ Ялте проснулись клещиНазваны самые опасные представители крымской фауны

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, клещи, здоровье, россия, новости