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Более 15 тысяч россиян покусали клещи с начала сезона - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Более 15 тысяч россиян покусали клещи с начала сезона
Более 15 тысяч россиян покусали клещи с начала сезона - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Более 15 тысяч россиян покусали клещи с начала сезона
Более 15 тысяч россиян с начала сезона обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T07:33
2025-04-22T07:33
роспотребнадзор
клещи
здоровье
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Более 15 тысяч россиян с начала сезона обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.По информации ведомства, наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской области, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях. В этом году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали уже свыше 1,6 миллиона человек, добавили в ведомстве.В Крыму пик активности клещей в этом году ожидается в мае, сообщила ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. Роспотребнадзор уже направил соответствующие документы правительствам Крыма и Севастополя о проведении акарицидной обработки общественных территорий и популярных мест отдыха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проснулись гадюки и сколопендрыВ Ялте проснулись клещиНазваны самые опасные представители крымской фауны
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роспотребнадзор, клещи, здоровье, россия, новости
Более 15 тысяч россиян покусали клещи с начала сезона

Более 15 тысяч россиян покусали клещи с начала сезона - Роспотребнадзор

07:33 22.04.2025
 
© © Fotolia/ Michael TieckКлещ в лесу. Архивное фото
Клещ в лесу. Архивное фото
© © Fotolia/ Michael Tieck
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Более 15 тысяч россиян с начала сезона обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
По информации ведомства, наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской области, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.
"В целях профилактики проводится акарицидная обработка территорий — в 50 регионах России обработано более 9,2 тыс. гектаров. К предстоящему летнему открытию детских оздоровительных учреждений в 2025 году запланированы акарицидные обработки на 40,3 тыс. гектаров", - проинформировали в Роспотребнадзоре.
В этом году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали уже свыше 1,6 миллиона человек, добавили в ведомстве.
В Крыму пик активности клещей в этом году ожидается в мае, сообщила ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. Роспотребнадзор уже направил соответствующие документы правительствам Крыма и Севастополя о проведении акарицидной обработки общественных территорий и популярных мест отдыха.
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