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Майские пенсии россияне получат досрочно – Соцфонд России - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Майские пенсии россияне получат досрочно – Соцфонд России
Майские пенсии россияне получат досрочно – Соцфонд России - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Майские пенсии россияне получат досрочно – Соцфонд России
Россиянам, которые получают пенсию через банк с 1-го по 5-е число, выплаты начислят досрочно до 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T09:53
2025-04-22T09:53
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новости
крым
социальный фонд россии
социальная пенсия
пенсия
майские праздники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Россиянам, которые получают пенсию через банк с 1-го по 5-е число, выплаты начислят досрочно до 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.В Социальном фонде добавили, что доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику с 6 мая. Что касается пенсионеров, которым выплаты доставляет "Почта России", они получат деньги за май в привычные для себя даты.Уточнить информацию о доставке пенсий в связи с майскими праздниками можно в банках и почтовых отделениях.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий. По его словам, кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Среди основных задач – повышение пенсионного обеспечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без заявлений и хлопот: крымские семьи получают маткапитал онлайнВ Крыму 154 тысяч льготников получили повышенные выплаты - как оформитьВ Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая
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россия, новости, крым, социальный фонд россии, социальная пенсия, пенсия, майские праздники
Майские пенсии россияне получат досрочно – Соцфонд России

Пенсии за май будут перечислены гражданам досрочно – Соцфронд России

09:53 22.04.2025
 
© РИА Новости . Тарас ЛитвиненкоВ Крыму начали выдавать пенсии в российских рублях
В Крыму начали выдавать пенсии в российских рублях - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Россиянам, которые получают пенсию через банк с 1-го по 5-е число, выплаты начислят досрочно до 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.
"Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты соцфонда, они также будут досрочно перечислены на счет. Средства придут автоматически", – сказано в сообщении.
В Социальном фонде добавили, что доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику с 6 мая. Что касается пенсионеров, которым выплаты доставляет "Почта России", они получат деньги за май в привычные для себя даты.
"Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 мая. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 мая", – уточнили в соцфонде.
Уточнить информацию о доставке пенсий в связи с майскими праздниками можно в банках и почтовых отделениях.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий. По его словам, кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Среди основных задач – повышение пенсионного обеспечения.
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