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Майские пенсии россияне получат досрочно – Соцфонд России

Майские пенсии россияне получат досрочно – Соцфонд России - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Майские пенсии россияне получат досрочно – Соцфонд России

Россиянам, которые получают пенсию через банк с 1-го по 5-е число, выплаты начислят досрочно до 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T09:53

2025-04-22T09:53

2025-04-22T09:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Россиянам, которые получают пенсию через банк с 1-го по 5-е число, выплаты начислят досрочно до 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.В Социальном фонде добавили, что доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику с 6 мая. Что касается пенсионеров, которым выплаты доставляет "Почта России", они получат деньги за май в привычные для себя даты.Уточнить информацию о доставке пенсий в связи с майскими праздниками можно в банках и почтовых отделениях.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий. По его словам, кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Среди основных задач – повышение пенсионного обеспечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без заявлений и хлопот: крымские семьи получают маткапитал онлайнВ Крыму 154 тысяч льготников получили повышенные выплаты - как оформитьВ Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 Мая

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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