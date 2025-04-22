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Крым стал частью проекта развития опорных населенных пунктов
Крым стал частью проекта развития опорных населенных пунктов - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Крым стал частью проекта развития опорных населенных пунктов
Крым стал частью пилотного проекта по развитию опорных населенных пунктов. Об этом сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T09:16
2025-04-22T09:16
2025-04-22T09:31
крым
агентство стратегических инициатив (аси)
новости
городская среда
благоустройство
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Крым стал частью пилотного проекта по развитию опорных населенных пунктов. Об этом сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).В числе регионов также Архангельская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Смоленская, Челябинская области, Башкортостан, Ставропольский и Хабаровский края. Модель развития охватывает четыре направления: жилье, коммунальные услуги и благоустройство, транспорт и дороги, социальные объекты."Задача АСИ – во взаимодействии с федеральными органами власти выработать подходы, позволяющие определить приоритетность предоставления мер федеральной поддержки при отборе проектов и ОНП, претендующих на получение финансирования", — пояснила заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова.По ее словам, разработанная модель будет встроена в национальный проект "Инфраструктура для жизни" и станет критерием при предоставлении поддержки регионам.Рабочая группа "Городская экономика" оценивала заявки от 41 региона по шести критериям. Три из них отражают текущий уровень социально-экономического развития, включая место в рейтинге качества жизни, уровень бюджетной обеспеченности и прирост ВРП на душу населения. Еще три касались разнообразия типов населенных пунктов, чтобы обеспечить возможность тестирования модели в разных условиях."Эксперты полагают, что такие регионы лучшим образом подходят для проверки применимости разных инструментов и оценки эффектов на качество среды для жизни", – отметила руководитель рабочей группы "Городская экономика" экспертного совета АСИ Татьяна Горовая.Управленческие команды из пилотных регионов пройдут обучение и получат поддержку от АСИ и регионов-наставников. Особое внимание — малым городам до 250 тысяч человек. Эксперты подчеркивают, что внедрение модели должно повысить качество жизни и позиции России в международных рейтингах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровняКрымчане смогут выбрать новые объекты благоустройстваГорода Крыма поборются за благоустройство на всероссийском голосовании
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РИА Новости Крым
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крым, агентство стратегических инициатив (аси), новости, городская среда, благоустройство, россия
Крым стал частью проекта развития опорных населенных пунктов
Крым в числе 10 регионов пилотного проекта по развитию опорных населенных пунктов
09:16 22.04.2025 (обновлено: 09:31 22.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Крым стал частью пилотного проекта по развитию опорных населенных пунктов. Об этом сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).
В числе регионов также Архангельская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Смоленская, Челябинская области, Башкортостан, Ставропольский и Хабаровский края.
Модель развития охватывает четыре направления: жилье, коммунальные услуги и благоустройство, транспорт и дороги, социальные объекты.
"Задача АСИ – во взаимодействии с федеральными органами власти выработать подходы, позволяющие определить приоритетность предоставления мер федеральной поддержки при отборе проектов и ОНП, претендующих на получение финансирования", — пояснила заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова.
По ее словам, разработанная модель будет встроена в национальный проект "Инфраструктура для жизни" и станет критерием при предоставлении поддержки регионам.
Рабочая группа "Городская экономика" оценивала заявки от 41 региона по шести критериям. Три из них отражают текущий уровень социально-экономического развития, включая место в рейтинге качества жизни, уровень бюджетной обеспеченности и прирост ВРП на душу населения. Еще три касались разнообразия типов населенных пунктов, чтобы обеспечить возможность тестирования модели в разных условиях.
"Эксперты полагают, что такие регионы лучшим образом подходят для проверки применимости разных инструментов и оценки эффектов на качество среды для жизни", – отметила руководитель рабочей группы "Городская экономика" экспертного совета АСИ Татьяна Горовая.
Управленческие команды из пилотных регионов пройдут обучение и получат поддержку от АСИ и регионов-наставников. Особое внимание — малым городам до 250 тысяч человек. Эксперты подчеркивают, что внедрение модели должно повысить качество жизни и позиции России в международных рейтингах.
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