https://crimea.ria.ru/20250422/na-yuzhnom-beregu-kryma-vremenno-zapretyat-pit-vodu-iz-krana-1145715841.html

На Южном берегу Крыма временно запретят пить воду из крана

На Южном берегу Крыма временно запретят пить воду из крана - РИА Новости Крым, 22.04.2025

На Южном берегу Крыма временно запретят пить воду из крана

В Алуште и 18 прилегающих населенных пунктах на следующей неделе проведут работы по дезинфекции сетей. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма",... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T09:07

2025-04-22T09:07

2025-04-22T08:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Алуште и 18 прилегающих населенных пунктах на следующей неделе проведут работы по дезинфекции сетей. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", использовать воду в питьевых целях во время работ запрещено.В этой связи использовать воду в питьевых целях запрещено жителям Алушты, Партенита, сел Малый Маяк, Виноградное, Лазурное, Кипарисное, Пушкино, Лавровое, Запрудное, Солнечногорское, Малореченское, Генеральское, Рыбачье, Зеленогорье, Приветное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка, Лаванда, Лучистое, Изобильное.Абонентам рекомендуют заранее сделать суточный запас воды. Уточняется, что вода станет пригодной для пищевых целей не раньше 8 часов утра 24 апреля. После завершения дезинфекции перед употреблением необходимо пропускать воду через кран в течение 10 минут. Также в этот период возможно снижение давления или частичное отсутствие воды в Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение: в Керчи без воды останутся более 50 улицНовые водохранилища в Крыму начнут строить в этом годуЭкономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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