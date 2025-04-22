Рейтинг@Mail.ru
На Южном берегу Крыма временно запретят пить воду из крана - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250422/na-yuzhnom-beregu-kryma-vremenno-zapretyat-pit-vodu-iz-krana-1145715841.html
На Южном берегу Крыма временно запретят пить воду из крана
На Южном берегу Крыма временно запретят пить воду из крана - РИА Новости Крым, 22.04.2025
На Южном берегу Крыма временно запретят пить воду из крана
В Алуште и 18 прилегающих населенных пунктах на следующей неделе проведут работы по дезинфекции сетей. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма",... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T09:07
2025-04-22T08:07
алушта
юбк
крым
новости крыма
вода крыма
вода в крыму
водоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/06/1145464746_0:191:3076:1922_1920x0_80_0_0_ffc005c5206bc6291c64aa54d0ffec1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Алуште и 18 прилегающих населенных пунктах на следующей неделе проведут работы по дезинфекции сетей. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", использовать воду в питьевых целях во время работ запрещено.В этой связи использовать воду в питьевых целях запрещено жителям Алушты, Партенита, сел Малый Маяк, Виноградное, Лазурное, Кипарисное, Пушкино, Лавровое, Запрудное, Солнечногорское, Малореченское, Генеральское, Рыбачье, Зеленогорье, Приветное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка, Лаванда, Лучистое, Изобильное.Абонентам рекомендуют заранее сделать суточный запас воды. Уточняется, что вода станет пригодной для пищевых целей не раньше 8 часов утра 24 апреля. После завершения дезинфекции перед употреблением необходимо пропускать воду через кран в течение 10 минут. Также в этот период возможно снижение давления или частичное отсутствие воды в Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отключение: в Керчи без воды останутся более 50 улицНовые водохранилища в Крыму начнут строить в этом годуЭкономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин
алушта
юбк
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/06/1145464746_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_80b2abc353af5707eee486d9c43cec4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, юбк, крым, новости крыма, вода крыма, вода в крыму, водоснабжение
На Южном берегу Крыма временно запретят пить воду из крана

В Алуште и прилегающих селах проведут работы по дезинфекции сетей

09:07 22.04.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Алуште и 18 прилегающих населенных пунктах на следующей неделе проведут работы по дезинфекции сетей. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", использовать воду в питьевых целях во время работ запрещено.

"В рамках подготовки водопроводных сетей к курортному сезону с 23 часов 22 апреля до 8 часов 24 апреля будет проводиться профилактическая промывка и дезинфекция резервуаров питьевой воды и водопроводных сетей", – сказано в сообщении.

В этой связи использовать воду в питьевых целях запрещено жителям Алушты, Партенита, сел Малый Маяк, Виноградное, Лазурное, Кипарисное, Пушкино, Лавровое, Запрудное, Солнечногорское, Малореченское, Генеральское, Рыбачье, Зеленогорье, Приветное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка, Лаванда, Лучистое, Изобильное.
Абонентам рекомендуют заранее сделать суточный запас воды. Уточняется, что вода станет пригодной для пищевых целей не раньше 8 часов утра 24 апреля. После завершения дезинфекции перед употреблением необходимо пропускать воду через кран в течение 10 минут. Также в этот период возможно снижение давления или частичное отсутствие воды в Алуште.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массовое отключение: в Керчи без воды останутся более 50 улиц
Новые водохранилища в Крыму начнут строить в этом году
Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин
 
АлуштаЮБККрымНовости КрымаВода КрымаВода в КрымуВодоснабжение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07На Южном берегу Крыма временно запретят пить воду из крана
09:06Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в Крыму
08:45Умер Зураб Церетели
08:40В Севастополе арестовали подельников за организацию незаконной миграции
08:27Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы
08:11Как в Крыму Ленина хотели арестовать – к юбилею вождя пролетариата
07:52В двух селах под Феодосией в среду на весь день отключат газ
07:33Более 15 тысяч россиян покусали клещи с начала сезона
07:1810 вражеских дронов атаковали Крым и еще два региона
06:53Как в Крыму помогают ветеранам спецоперации и чего ждут бойцы
06:28Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток
06:08Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровня
00:01Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 22 апреля
22:36Крымский мост открыт
22:15Уход папы Франциска и конец Пасхального перемирия: главное за день
21:57Крымский мост закрыт
21:56Крымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства
21:33Пять украинских беспилотников пытались ударить по Крыму
21:31В Севастополе будут задерживать припаркованные с нарушениями автомобили
Лента новостейМолния