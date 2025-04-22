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10 вражеских дронов атаковали Крым и еще два региона

10 вражеских дронов атаковали Крым и еще два региона - РИА Новости Крым, 22.04.2025

10 вражеских дронов атаковали Крым и еще два региона

10 украинских беспилотников уничтожили силы ПВО за ночь над территорией Крыма, Белгородской и Ростовской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T07:18

2025-04-22T07:18

2025-04-22T07:32

безопасность республики крым и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. 10 украинских беспилотников уничтожили силы ПВО за ночь над территорией Крыма, Белгородской и Ростовской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Орловской области и один БПЛА – над территорией Белгородской области. Всего, начиная с 20.00 мск 21 апреля до 06.00 мск 22 апреля, дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что еще пять БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым.ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, также пытались ударить по Крыму, сообщили накануне в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, атаки всу на крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф