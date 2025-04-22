https://crimea.ria.ru/20250422/krym-vosstanavlivaet-utrachennyy-s-2021-goda-turpotok-1145855586.html

Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток

Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток

В Крыму восстанавливается турпоток, утраченный с 2021 года, фиксируется рост в пределах 20%. Об этом сообщил спикер республиканского Госсовета Владимир... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T06:28

2025-04-22T06:28

2025-04-22T06:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Крыму восстанавливается турпоток, утраченный с 2021 года, фиксируется рост в пределах 20%. Об этом сообщил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов.По его данным, в этом курортном сезоне на территории республики принять гостей готовы более 1,1 тысячи объектов отдыха, в том числе 91 санаторий. Он также отметил, что Крым входит в первую пятерку по спросу среди внутренних направлений на предстоящие майские праздники. "Фиксируется прирост количества бронирований по Крыму на 30-35% по отношению к прошлому году, который тоже начался с хорошего старта продаж", - добавил глава крымского парламента.Крым получит дополнительный туристический поток после сообщения Роспотребнадзора о безопасности пляжей полуострова и ситуации на соседних курортах Краснодарского края, заявили ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР). при этом спрос на Крым начал расти еще до ситуации в Анапе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем ехать в Крым – честные ответы крымчанМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона7 причин приехать в Крым на майские праздники

https://crimea.ria.ru/20250417/detskiy-otdykh-v-krymu--eksperty-rasskazali-o-novovvedeniyakh-1145754772.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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