Рейтинг@Mail.ru
Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250422/krym-vosstanavlivaet-utrachennyy-s-2021-goda-turpotok-1145855586.html
Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток
Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток
В Крыму восстанавливается турпоток, утраченный с 2021 года, фиксируется рост в пределах 20%. Об этом сообщил спикер республиканского Госсовета Владимир... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T06:28
2025-04-22T06:34
крым
туризм в крыму
новости крыма
владимир константинов
майские праздники
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/03/1137817974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fde7a08714494ba2fa8ab1c46d7f0133.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Крыму восстанавливается турпоток, утраченный с 2021 года, фиксируется рост в пределах 20%. Об этом сообщил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов.По его данным, в этом курортном сезоне на территории республики принять гостей готовы более 1,1 тысячи объектов отдыха, в том числе 91 санаторий. Он также отметил, что Крым входит в первую пятерку по спросу среди внутренних направлений на предстоящие майские праздники. "Фиксируется прирост количества бронирований по Крыму на 30-35% по отношению к прошлому году, который тоже начался с хорошего старта продаж", - добавил глава крымского парламента.Крым получит дополнительный туристический поток после сообщения Роспотребнадзора о безопасности пляжей полуострова и ситуации на соседних курортах Краснодарского края, заявили ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР). при этом спрос на Крым начал расти еще до ситуации в Анапе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем ехать в Крым – честные ответы крымчанМедицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона7 причин приехать в Крым на майские праздники
https://crimea.ria.ru/20250417/detskiy-otdykh-v-krymu--eksperty-rasskazali-o-novovvedeniyakh-1145754772.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/03/1137817974_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6f9f709bed58cefe1c665743c7bd289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, туризм в крыму, новости крыма, владимир константинов, майские праздники, отдых в крыму
Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток

В Крыму восстанавливается утраченный с 2021 года туристический поток - власти

06:28 22.04.2025 (обновлено: 06:34 22.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа вокзале в Симферополе
На вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Крыму восстанавливается турпоток, утраченный с 2021 года, фиксируется рост в пределах 20%. Об этом сообщил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов.

"2024-й и начало 2025 года характеризуются для Республики Крым восстановительным ростом туристского потока в пределах 20%", - сказал Константинов РИА Новости.

По его данным, в этом курортном сезоне на территории республики принять гостей готовы более 1,1 тысячи объектов отдыха, в том числе 91 санаторий.
Он также отметил, что Крым входит в первую пятерку по спросу среди внутренних направлений на предстоящие майские праздники.
"Фиксируется прирост количества бронирований по Крыму на 30-35% по отношению к прошлому году, который тоже начался с хорошего старта продаж", - добавил глава крымского парламента.
Крым получит дополнительный туристический поток после сообщения Роспотребнадзора о безопасности пляжей полуострова и ситуации на соседних курортах Краснодарского края, заявили ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР). при этом спрос на Крым начал расти еще до ситуации в Анапе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зачем ехать в Крым – честные ответы крымчан
Медицинский туризм в Крыму: эксперт назвал уникальные перспективы региона
7 причин приехать в Крым на майские праздники
Детский оздоровительный лагерь в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
17 апреля, 18:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
Детский отдых в Крыму – эксперты рассказали о нововведениях
 
КрымТуризм в КрымуНовости КрымаВладимир КонстантиновМайские праздникиОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:28Крым восстанавливает утраченный с 2021 года турпоток
06:08Мекка реабилитации: в санаториях Крыма внедряют программы мирового уровня
00:01Кратковременные дожди с грозами: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 22 апреля
22:36Крымский мост открыт
22:15Уход папы Франциска и конец Пасхального перемирия: главное за день
21:57Крымский мост закрыт
21:56Крымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства
21:33Пять украинских беспилотников пытались ударить по Крыму
21:31В Севастополе будут задерживать припаркованные с нарушениями автомобили
21:16Велосипедист в Севастополе врезался в ограду и погиб
20:54Затяжная магнитная буря движется к Земле
20:32Побережье Севастополя очищают от мазута паром
20:11Путин потребовал убрать "цифровые заборы" между людьми и чиновниками
19:56В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц
19:43В Москве прошли российско-казахстанские переговоры – главные итоги
19:31Муниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению
19:07Ни у кого нет сомнений в победе России – Путин
18:52Житель Волгограда собирался захватить мэрию по заданию Киева
18:27Америка устала: спецпредставитель Трампа предупредил Украину
Лента новостейМолния