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Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы
Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы
Из-за новостей о закрытии в этом сезоне пляжей Анапы потоки отдыхающих перераспределятся, в частности большим спросом у туристов будет пользоваться Крым. Такой... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T08:27
2025-04-22T08:36
радио "спутник в крыму"
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разлив нефтепродуктов в черном море
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анатолий тарасенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Из-за новостей о закрытии в этом сезоне пляжей Анапы потоки отдыхающих перераспределятся, в частности большим спросом у туристов будет пользоваться Крым. Такой прогноз сделал член коллегии при главе республики министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко в эфире радио "Спутник в Крыму".По информации Роспотребнадзора, 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюке официально признаны непригодными для купания и будут закрыты на все лето из-за разлива мазута в Черном море. Туристам вместо традиционного пляжного отдыха предлагают альтернативы: экскурсии и отели с бассейнами, однако не все на это готовы, отмечает Тарасенко. На фоне этих событий Республика Крым ожидает резкого увеличения туристического потока, говорит он."Для кого-то море - это будет принципиальная история. Относительно Крыма было сказано, что пляжи Крыма все пригодны для купания, ехать можно. И в Крыму туристов, я бы даже сказал, и не из-за этой ситуации прогнозировалось большее количество. Потому что действительно была видна работа нашего министерства курортов и туризма", – отметил член коллегии.По его словам, спрос на отдых в Крыму растет, многих туристов не пугают логистические трудности и они однозначно выбирают полуостров.Что касается цен, то крымские отельеры не планируют спекулировать на ситуации. Эксперт отмечает, что повышения стоимости не наблюдается и в горячие сезоны, как например, майские праздники."Я вам скажу: на майские просто нормальные, стандартные, адекватные цены. Предыдущие годы нас научили, что в любом случае, как туриста мы встретим, так мы его проведем, так он либо вернется, либо нет", – подчеркнул Тарасенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоитГде в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчанеТуристы переориентируются на Крым – АТОР о заявлении Роспотребнадзора
https://crimea.ria.ru/20250422/krym-vosstanavlivaet-utrachennyy-s-2021-goda-turpotok-1145855586.html
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туризм в крыму, крым, новости крыма, отдых в крыму, анапа, разлив нефтепродуктов в черном море, черное море, мнения, анатолий тарасенко
Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы

В Крыму ждут наплыва туристов после новостей о закрытии пляжей Анапы

08:27 22.04.2025 (обновлено: 08:36 22.04.2025)
 
© Telegram Галина ОгневаПляж в Алуште
Пляж в Алуште
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Из-за новостей о закрытии в этом сезоне пляжей Анапы потоки отдыхающих перераспределятся, в частности большим спросом у туристов будет пользоваться Крым. Такой прогноз сделал член коллегии при главе республики министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко в эфире радио "Спутник в Крыму".
По информации Роспотребнадзора, 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюке официально признаны непригодными для купания и будут закрыты на все лето из-за разлива мазута в Черном море.
Туристам вместо традиционного пляжного отдыха предлагают альтернативы: экскурсии и отели с бассейнами, однако не все на это готовы, отмечает Тарасенко. На фоне этих событий Республика Крым ожидает резкого увеличения туристического потока, говорит он.
"Для кого-то море - это будет принципиальная история. Относительно Крыма было сказано, что пляжи Крыма все пригодны для купания, ехать можно. И в Крыму туристов, я бы даже сказал, и не из-за этой ситуации прогнозировалось большее количество. Потому что действительно была видна работа нашего министерства курортов и туризма", – отметил член коллегии.
По его словам, спрос на отдых в Крыму растет, многих туристов не пугают логистические трудности и они однозначно выбирают полуостров.
Что касается цен, то крымские отельеры не планируют спекулировать на ситуации. Эксперт отмечает, что повышения стоимости не наблюдается и в горячие сезоны, как например, майские праздники.
"Я вам скажу: на майские просто нормальные, стандартные, адекватные цены. Предыдущие годы нас научили, что в любом случае, как туриста мы встретим, так мы его проведем, так он либо вернется, либо нет", – подчеркнул Тарасенко.
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