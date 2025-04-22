https://crimea.ria.ru/20250422/krym-zhdet-naplyv-turistov-posle-zakrytiya-plyazhey-anapy-1145856301.html

Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы

Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Крым ждет наплыва туристов после закрытия пляжей Анапы

Из-за новостей о закрытии в этом сезоне пляжей Анапы потоки отдыхающих перераспределятся, в частности большим спросом у туристов будет пользоваться Крым. Такой... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T08:27

2025-04-22T08:27

2025-04-22T08:36

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

крым

новости крыма

отдых в крыму

анапа

разлив нефтепродуктов в черном море

черное море

мнения

анатолий тарасенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139290139_0:275:1280:995_1920x0_80_0_0_24e351d222a3b401ccafeef719d40493.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Из-за новостей о закрытии в этом сезоне пляжей Анапы потоки отдыхающих перераспределятся, в частности большим спросом у туристов будет пользоваться Крым. Такой прогноз сделал член коллегии при главе республики министерства курортов и туризма РК Анатолий Тарасенко в эфире радио "Спутник в Крыму".По информации Роспотребнадзора, 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюке официально признаны непригодными для купания и будут закрыты на все лето из-за разлива мазута в Черном море. Туристам вместо традиционного пляжного отдыха предлагают альтернативы: экскурсии и отели с бассейнами, однако не все на это готовы, отмечает Тарасенко. На фоне этих событий Республика Крым ожидает резкого увеличения туристического потока, говорит он."Для кого-то море - это будет принципиальная история. Относительно Крыма было сказано, что пляжи Крыма все пригодны для купания, ехать можно. И в Крыму туристов, я бы даже сказал, и не из-за этой ситуации прогнозировалось большее количество. Потому что действительно была видна работа нашего министерства курортов и туризма", – отметил член коллегии.По его словам, спрос на отдых в Крыму растет, многих туристов не пугают логистические трудности и они однозначно выбирают полуостров.Что касается цен, то крымские отельеры не планируют спекулировать на ситуации. Эксперт отмечает, что повышения стоимости не наблюдается и в горячие сезоны, как например, майские праздники."Я вам скажу: на майские просто нормальные, стандартные, адекватные цены. Предыдущие годы нас научили, что в любом случае, как туриста мы встретим, так мы его проведем, так он либо вернется, либо нет", – подчеркнул Тарасенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренды оздоровления в санаториях Крыма: что внедряют и сколько стоитГде в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчанеТуристы переориентируются на Крым – АТОР о заявлении Роспотребнадзора

https://crimea.ria.ru/20250422/krym-vosstanavlivaet-utrachennyy-s-2021-goda-turpotok-1145855586.html

крым

анапа

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым, новости крыма, отдых в крыму, анапа, разлив нефтепродуктов в черном море, черное море, мнения, анатолий тарасенко