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В Севастополе арестовали подельников за организацию незаконной миграции
В Севастополе арестовали подельников за организацию незаконной миграции - РИА Новости Крым, 22.04.2025
В Севастополе арестовали подельников за организацию незаконной миграции
В Севастополе арестованы трое подельников, которые организовали незаконную миграцию. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T08:40
2025-04-22T08:40
2025-04-22T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе арестованы трое подельников, которые организовали незаконную миграцию. Об этом сообщили в полиции города.Уголовное дело по материалам ФСБ возбуждено в отношении двоих братьев, приехавших в город из Центральной Азии и законно работавших на стройках, а также жительницы Севастополя, которая помогала им с оформлением документов.В мае прошлого года к братьям обратились трое земляков с просьбой помочь в трудоустройстве. Поскольку у соотечественников не было нужных документов, братья обратились за помощью к женщине и попросили ее за вознаграждение сделать документы о прибытии троих иностранных граждан, а также их фиктивную регистрацию по месту пребывания, где они фактически не проживали. Женщина согласилась. Схему раскрыли сотрудники Управления ФСБ по Республике Крым и г. Севастополю, которые задержали соучастников. Собранные материалы были переданы в Следственное управление УМВД, где в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. На время следствия они заключены под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе пресекли незаконный канал миграцииНовая Служба по вопросам гражданства: что изменится - экспертВ Севастополе открыли пять пунктов тестирования детей-мигрантов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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нелегальные мигранты, мигранты, миграционная политика, умвд россии по севастополю, новости севастополя, севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю
В Севастополе арестовали подельников за организацию незаконной миграции
В Севастополе арестовали троих подельников за организацию незаконной миграции
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе арестованы трое подельников, которые организовали незаконную миграцию. Об этом сообщили в полиции города.
Уголовное дело по материалам ФСБ возбуждено в отношении двоих братьев, приехавших в город из Центральной Азии и законно работавших на стройках, а также жительницы Севастополя, которая помогала им с оформлением документов.
В мае прошлого года к братьям обратились трое земляков с просьбой помочь в трудоустройстве. Поскольку у соотечественников не было нужных документов, братья обратились за помощью к женщине и попросили ее за вознаграждение сделать документы о прибытии троих иностранных граждан, а также их фиктивную регистрацию по месту пребывания, где они фактически не проживали. Женщина согласилась.
"Когда срок пребывания по изготовленному ею поддельному бланку у иностранцев подходил к концу, злоумышленница изменяла дату на месяц вперед и печатала новые отрывные части бланка уведомления", - рассказали в полиции.
Схему раскрыли сотрудники Управления ФСБ по Республике Крым и г. Севастополю, которые задержали соучастников. Собранные материалы были переданы в Следственное управление УМВД, где в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. На время следствия они заключены под стражу.
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