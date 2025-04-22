https://crimea.ria.ru/20250422/v-sevastopole-arestovali-podelnikov-za-organizatsiyu-nezakonnoy-migratsii-1145856543.html

В Севастополе арестовали подельников за организацию незаконной миграции

В Севастополе арестовали подельников за организацию незаконной миграции - РИА Новости Крым, 22.04.2025

В Севастополе арестовали подельников за организацию незаконной миграции

В Севастополе арестованы трое подельников, которые организовали незаконную миграцию. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T08:40

2025-04-22T08:40

2025-04-22T08:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе арестованы трое подельников, которые организовали незаконную миграцию. Об этом сообщили в полиции города.Уголовное дело по материалам ФСБ возбуждено в отношении двоих братьев, приехавших в город из Центральной Азии и законно работавших на стройках, а также жительницы Севастополя, которая помогала им с оформлением документов.В мае прошлого года к братьям обратились трое земляков с просьбой помочь в трудоустройстве. Поскольку у соотечественников не было нужных документов, братья обратились за помощью к женщине и попросили ее за вознаграждение сделать документы о прибытии троих иностранных граждан, а также их фиктивную регистрацию по месту пребывания, где они фактически не проживали. Женщина согласилась. Схему раскрыли сотрудники Управления ФСБ по Республике Крым и г. Севастополю, которые задержали соучастников. Собранные материалы были переданы в Следственное управление УМВД, где в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. На время следствия они заключены под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе пресекли незаконный канал миграцииНовая Служба по вопросам гражданства: что изменится - экспертВ Севастополе открыли пять пунктов тестирования детей-мигрантов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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