https://crimea.ria.ru/20250422/kak-v-krymu-pomogayut-veteranam-spetsoperatsii-i-chego-zhdut-boytsy-1145668224.html

Как в Крыму помогают ветеранам спецоперации и чего ждут бойцы

Как в Крыму помогают ветеранам спецоперации и чего ждут бойцы - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Как в Крыму помогают ветеранам спецоперации и чего ждут бойцы

Количество проблем, с которыми приходится сталкиваться при реализации мер поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей в Крыму, сократилось до минимума,... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T06:53

2025-04-22T06:53

2025-04-22T06:53

радио "спутник в крыму"

ветераны сво

александр комбаров

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Количество проблем, с которыми приходится сталкиваться при реализации мер поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей в Крыму, сократилось до минимума, ошибки единичны и устраняются в кратчайшие сроки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Союза ветеранов СВО в республике, депутат Госсовета РК Александр Комбаров.Проблем минимумПо словам Комбарова, число проблем, за помощью в решении которых в Союз обращаются ветераны специальной военной операции и их родственники, сегодня стало намного меньше, чем ранее.Что решается в ручном режимеНекоторые вопросы все же приходится решать в ручном режиме и сегодня, отметил он. Так, например, впервые в Союз ветеранов СВО в Крыму от семьи бойца поступила просьба помочь с пролонгированием справки для начисления пособия на детей.Выяснилось, что предыдущей документ, в 2024 году, выдавала воинская часть – с живой печатью, но теперь это сделать затруднительно. Союз обратился в финансовый расчетный пункт в Севастополе, но и там документ пришлось заказывать дважды, пока все нюансы не были согласованы с социальной службой."У социальных служб электронная подпись не принимается, считается недействительной, так как проверить, что она не распечатана на частном принтере, они не могут, требуют оригиналы печатей и подписей. В ФРП сейчас готовят официальное письмо, где будут прописаны реквизиты справки, будет электронная подпись, но где они поставят уже свою живую печать, тем самым подтверждая действительность справки. Такая как бы справка в справке", – поделился Комбаров.По его словам, сейчас Союз ветеранов СВО разбирается с этим случаем, чтобы исключить возможность повторения проблемы с другими семьями бойцов.Он напомнил, что еще год назад семьям бойцов, находящихся в зоне СВО, крайне трудно было получить справку формы №5 ("Участник специальной военной операции"), чтобы воспользоваться льготами, но проблема была кардинально решена, и теперь заказать документ можно на сайте Госуслуг и переслать в электронном виде, подчеркнул он.Некоторые проблемы, связанные опять-таки с необходимостью сократить бюрократию, удается решить благодаря помощи лично главы республики Сергея Аксенова и председателя Госсовета Владимира Константинова, сказал Комбаров.Какой еще помощи ждут бойцыЧаще всего ветераны СВО обращаются за консультациями по вопросам получения участка земли или компенсации за положенную им недвижимость. Также успешно ведется работа по трудоустройству демобилизованных – как правило, выбирают они работу "ближе к военной профессии", сказал председатель Союза ветеранов СВО.Еще одно важное направление – медицинская помощь участникам СВО. Как и в других вопросах, здесь индивидуальный подход к каждому военнослужащему, подытожил председатель Союза ветеранов СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие программы поддержки участников СВО работают в КрымуСанатории ветеранам СВО из Крыма – куда поехать и как получить путевкуСколько санаториев и клиник Крыма лечат бойцов СВО по льготным программам

https://crimea.ria.ru/20250311/v-krymu-startovali-neskolko-programm-dlya-uchastnikov-svo-i-ikh-semey-1144834376.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, александр комбаров, соцзащита, общество, помощь бойцам сво, крым, новости крыма