https://crimea.ria.ru/20250422/krymskiy-most-seychas-operativnye-dannye-ob-ocheredyakh-na-9-utra-1145857394.html

Крымский мост сейчас: оперативные данные об очередях на 9 утра

Крымский мост сейчас: оперативные данные об очередях на 9 утра - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Крымский мост сейчас: оперативные данные об очередях на 9 утра

Крымский мост во вторник утром работает штатно, со стороны Кубани образовалась очередь на досмотр из 39 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T09:16

2025-04-22T09:16

2025-04-22T09:27

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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Крымский мост во вторник утром работает штатно, со стороны Кубани образовалась очередь на досмотр из 39 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаПлатная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знатьСухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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