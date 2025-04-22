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Крымский мост сейчас: оперативные данные об очередях на 9 утра
Крымский мост сейчас: оперативные данные об очередях на 9 утра - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Крымский мост сейчас: оперативные данные об очередях на 9 утра
Крымский мост во вторник утром работает штатно, со стороны Кубани образовалась очередь на досмотр из 39 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T09:16
2025-04-22T09:16
2025-04-22T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Крымский мост во вторник утром работает штатно, со стороны Кубани образовалась очередь на досмотр из 39 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаПлатная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знатьСухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Крымский мост сейчас: оперативные данные об очередях на 9 утра
На Крымском мосту со стороны Кубани образовалась очередь в 39 автомобилей
09:16 22.04.2025 (обновлено: 09:27 22.04.2025)