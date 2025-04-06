https://crimea.ria.ru/20250406/kosy-snova-v-mode-modeler-rasskazala-o-slavyanskom-stile-v-pricheskakh-1144684017.html

Косы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическах

Косы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическах - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Косы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическах

В моду на прически снова возвращается природный славянский стиль – естественные оттенки волос, объемные укладки и косы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T18:31

2025-04-06T18:31

2025-04-06T18:13

мода

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

прическа

стрижка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В моду на прически снова возвращается природный славянский стиль – естественные оттенки волос, объемные укладки и косы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала модельер, тренер сборной Крыма по парикмахерскому искусству Екатерина Коношевич.В тренде сейчас утонченность и женственность во всех ее проявлениях, сказала модельер. Вернулись в моду объемные укладки и прически."Наряду с объемными, красивыми локонами появились и давно забытые каскадные стрижки, стрижки пикси", – рассказывает эксперт.И в цвете волос, и в эстетике ногтей побеждает естественность – приглушенные, неяркие природные тона.Продолжают оставаться актуальными завивки, причем как для женщин, так и для мужчин, подчеркнула Екатерина Конашевич. Это так называемый средиземноморский стиль с красивыми, как бы слегка взъерошенными естественными локонами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему может привести слишком частое мытье головыКак правильно мыть голову и причесывать волосы - советы парикмахераДавай попробуем "кроп": в Крыму барбер стрижет бойцов в госпитале

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мода, совет эксперта, прическа, стрижка