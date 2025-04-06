Рейтинг@Mail.ru
Косы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическах - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250406/kosy-snova-v-mode-modeler-rasskazala-o-slavyanskom-stile-v-pricheskakh-1144684017.html
Косы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическах
Косы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическах - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Косы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическах
В моду на прически снова возвращается природный славянский стиль – естественные оттенки волос, объемные укладки и косы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T18:31
2025-04-06T18:13
мода
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
прическа
стрижка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/09/1144784253_0:141:2047:1292_1920x0_80_0_0_faa25f04a39b8b02e6d4ef142873ed0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В моду на прически снова возвращается природный славянский стиль – естественные оттенки волос, объемные укладки и косы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала модельер, тренер сборной Крыма по парикмахерскому искусству Екатерина Коношевич.В тренде сейчас утонченность и женственность во всех ее проявлениях, сказала модельер. Вернулись в моду объемные укладки и прически."Наряду с объемными, красивыми локонами появились и давно забытые каскадные стрижки, стрижки пикси", – рассказывает эксперт.И в цвете волос, и в эстетике ногтей побеждает естественность – приглушенные, неяркие природные тона.Продолжают оставаться актуальными завивки, причем как для женщин, так и для мужчин, подчеркнула Екатерина Конашевич. Это так называемый средиземноморский стиль с красивыми, как бы слегка взъерошенными естественными локонами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему может привести слишком частое мытье головыКак правильно мыть голову и причесывать волосы - советы парикмахераДавай попробуем "кроп": в Крыму барбер стрижет бойцов в госпитале
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/09/1144784253_0:113:2047:1649_1920x0_80_0_0_2c20445d9d8418939d96c72bfd10ff61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мода, совет эксперта, прическа, стрижка
Косы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическах

В Крыму модельер рассказала о специальной "морской" прическе

18:31 06.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанкНациональные костюмы народов СССР. Девушка в русском национальном костюме
Национальные костюмы народов СССР. Девушка в русском национальном костюме - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В моду на прически снова возвращается природный славянский стиль – естественные оттенки волос, объемные укладки и косы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала модельер, тренер сборной Крыма по парикмахерскому искусству Екатерина Коношевич.

"Косы вообще никогда не выходили из моды, это очень удобная наша, летняя, "морская" крымская прическа, потому что после моря это спасение. Косы наши, славянские, можно в локонах очень красиво вывести", – сказала специалист.

В тренде сейчас утонченность и женственность во всех ее проявлениях, сказала модельер. Вернулись в моду объемные укладки и прически.
"Наряду с объемными, красивыми локонами появились и давно забытые каскадные стрижки, стрижки пикси", – рассказывает эксперт.
И в цвете волос, и в эстетике ногтей побеждает естественность – приглушенные, неяркие природные тона.

"Если волосы, допустим, раньше красили в тотал блонд, сейчас уходят в техники более плавные и неяркие. В моде более натуральные теплые оттенки. Явный тренд в колористике – цвет корица, она может быть как теплой, так и холодной", – советует специалист.

Продолжают оставаться актуальными завивки, причем как для женщин, так и для мужчин, подчеркнула Екатерина Конашевич. Это так называемый средиземноморский стиль с красивыми, как бы слегка взъерошенными естественными локонами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
К чему может привести слишком частое мытье головы
Как правильно мыть голову и причесывать волосы - советы парикмахера
Давай попробуем "кроп": в Крыму барбер стрижет бойцов в госпитале
 
Радио "Спутник в Крыму"МодаСовет экспертаПрическаСтрижка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Как на одесском "Привозе": чего добивается Польша от США угрозами о Крыме
21:01Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки
20:48В РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства США
20:32Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом
20:14Неустановленное белое вещество выбросило на побережье Кубани
19:45Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо"
19:10Клин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделе
18:48Насколько безопасны ранние овощи в Крыму
18:31Косы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическах
18:10Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки
17:39Протесты в США и Европе против Трампа: к чему они приведут – мнения
17:22В понедельник в школах Евпатории сократят уроки
17:08В Севастополе открывают рейд для катеров
16:56Почему Россия не попала под новые пошлины США
16:43Как после "Бури в пустыне" в Ираке: чем грозят США торговые войны Трампа
16:16После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута
15:47Сильный ветер и дождь с мокрым снегом обрушатся на Севастополь
15:33В Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направлении
15:10Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось до двух часов
14:52Армия России уничтожила 1200 украинских боевиков за сутки
Лента новостейМолния