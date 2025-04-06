https://crimea.ria.ru/20250406/kosy-snova-v-mode-modeler-rasskazala-o-slavyanskom-stile-v-pricheskakh-1144684017.html
Косы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическах
Косы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическах - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Косы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическах
В моду на прически снова возвращается природный славянский стиль – естественные оттенки волос, объемные укладки и косы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T18:31
2025-04-06T18:31
2025-04-06T18:13
мода
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
прическа
стрижка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В моду на прически снова возвращается природный славянский стиль – естественные оттенки волос, объемные укладки и косы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала модельер, тренер сборной Крыма по парикмахерскому искусству Екатерина Коношевич.В тренде сейчас утонченность и женственность во всех ее проявлениях, сказала модельер. Вернулись в моду объемные укладки и прически."Наряду с объемными, красивыми локонами появились и давно забытые каскадные стрижки, стрижки пикси", – рассказывает эксперт.И в цвете волос, и в эстетике ногтей побеждает естественность – приглушенные, неяркие природные тона.Продолжают оставаться актуальными завивки, причем как для женщин, так и для мужчин, подчеркнула Екатерина Конашевич. Это так называемый средиземноморский стиль с красивыми, как бы слегка взъерошенными естественными локонами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему может привести слишком частое мытье головыКак правильно мыть голову и причесывать волосы - советы парикмахераДавай попробуем "кроп": в Крыму барбер стрижет бойцов в госпитале
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мода, совет эксперта, прическа, стрижка
Косы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическах
В Крыму модельер рассказала о специальной "морской" прическе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым.
В моду на прически снова возвращается природный славянский стиль – естественные оттенки волос, объемные укладки и косы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала модельер, тренер сборной Крыма по парикмахерскому искусству Екатерина Коношевич.
"Косы вообще никогда не выходили из моды, это очень удобная наша, летняя, "морская" крымская прическа, потому что после моря это спасение. Косы наши, славянские, можно в локонах очень красиво вывести", – сказала специалист.
В тренде сейчас утонченность и женственность во всех ее проявлениях, сказала модельер. Вернулись в моду объемные укладки и прически.
"Наряду с объемными, красивыми локонами появились и давно забытые каскадные стрижки, стрижки пикси", – рассказывает эксперт.
И в цвете волос, и в эстетике ногтей побеждает естественность – приглушенные, неяркие природные тона.
"Если волосы, допустим, раньше красили в тотал блонд, сейчас уходят в техники более плавные и неяркие. В моде более натуральные теплые оттенки. Явный тренд в колористике – цвет корица, она может быть как теплой, так и холодной", – советует специалист.
Продолжают оставаться актуальными завивки, причем как для женщин, так и для мужчин, подчеркнула Екатерина Конашевич. Это так называемый средиземноморский стиль с красивыми, как бы слегка взъерошенными естественными локонами.
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