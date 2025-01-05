https://crimea.ria.ru/20250105/davay-poprobuem-krop-v-krymu-barber-strizhet-boytsov-v-gospitale-1142761995.html

Давай попробуем "кроп": в Крыму барбер стрижет бойцов в госпитале

Давай попробуем "кроп": в Крыму барбер стрижет бойцов в госпитале - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Давай попробуем "кроп": в Крыму барбер стрижет бойцов в госпитале

Чаще всего парни просят оставить заветные шесть миллиметров сверху, а по бокам – "тройку" или "под нолик", но, если форма головы, длина и состояние волос... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T19:54

2025-01-05T19:54

2025-01-05T19:45

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Чаще всего парни просят оставить заветные шесть миллиметров сверху, а по бокам – "тройку" или "под нолик", но, если форма головы, длина и состояние волос позволяют, он уговаривает поэкспериментировать: сделать прическу "кроп", решиться на "сайд парт" или попробовать "серфера". Раз в месяц, по средам, в свой единственный выходной, барбер из Симферополя Павел Логинов кладет в рюкзак две машинки, ножницы – прямые и филировочные, гору расчесок, и едет в один из крымских госпиталей, где проходят лечение и реабилитацию участники спецоперации. Он стрижет бойцов перед выпиской – модно и бесплатно."Мы с ребятами встречаемся уже перед самой выпиской, перед их встречей с родными. К ним, как правило, приезжают семьи, и они вместе едут в отпуск, восстановиться после ранения. Человека родные полгода не видели. Конечно, ему хочется быть красиво побритым, хорошо подстриженным. Мне приятно помогать им в этом, радовать, это моя посильная помощь фронту", - говорит Павел. И добавляет, что помогать в госпитале стал благодаря организации "Матери Крыма – солдатам Отечества".Люди помогают фронту в меру своих возможностей, кто-то жертвует сотни тысяч рублей, кто-то выкраивает по 500 рублей из своей получки, кто-то вяжет носки или сушит овощи, ему же "гораздо интереснее и значимее сделать 30 стрижек" (столько он успевает сделать за свою "смену" в госпитале – ред.), признается Логинов.В прошлом Павел – бармен. Сначала работал администратором в барбершопе, а потом и сам обучился барберингу в Челябинске, откуда родом. Вот уже седьмой год живет и работает в Симферополе. Знакомые пригласили в команду барберов, но один вернулся в Челябинск, еще двое в Ялте открыли свой барбершоп.- Почему барбер, а не парикмахер?- Просто парикмахер — это обобщенно. А барбер – это именно мужской мастер. Ведь и форма головы, и качество волос у мужчин и у женщин разные. Грумеры — это тоже парикмахеры. Но ведь их не называют парикмахерами для животных, - смеется Павел.При этом он уверяет, что, если его назвать парикмахером, то обидно не будет. В этой сфере работает уже около десять лет. За это время понял главное в парикмахерском искусстве: нужно учитывать не только запросы гостя, но также особенности формы его головы и волос, а потом взять инструмент и "как на холсте прорисовывать то, что задумал".- Какие стрижки чаще всего просят бойцы?- Там люди простые, просят максимально коротко: "сверху шесть, по бокам ноль". Приходится придумывать что-то поинтереснее. Предлагаю поэкспериментировать, ведь часто волосы хорошо отросшие, без стрижки несколько месяцев. Говорю, а давайте - волосы назад или набок, а бока сделаем либо лысо, либо очень коротко. А если не понравится, то всегда можем убрать, и оставить те самые заветные шесть миллиметров сверху. Соглашаются. Никто еще не просил перестричь.Всем известный "пробок на бок" называется у барберов "сайд парт", такая стрижка создает эффектный и элегантный образ. "Андеркат" — это когда выбриты бока и задняя часть головы и сделан акцент на фронтальную часть, где пряди остаются длинными. В народе стрижку называют "мусорный пакетик" или "луковица"."Серфер" — это достаточно длинные волосы, взъерошенная прическа, ставшая популярной среди серферов с 1950-х годов. Традиционно она длинная, густая. Но самой популярной из модных причесок мастер Логинов называет "кроп". Это вид стрижки на короткие волосы, которую отличают выбритые виски и затылок, удлиненные волосы на макушке и прямая, падающая на лоб челка.Мастер хорошо запомнил одного парня, который все стеснялся заходить на стрижку, робел от этих непонятных слов "барбер", "кроп" и "сайд парт". Зашел последним, потому что денег у него с собой не было, а поверить, что это бесплатно, никак не мог.Также постоянными клиентами Логинова стали двое земляков из Челябинска, с которыми "узнались случайно", по кепке с логотипом челябинского хоккейного клуба."Недовольных в госпитале нет, все по-доброму. Вообще, чем серьезнее человек получил травму, тем он веселее. Как-то заносят ко мне парня на коляске, работаю на втором этаже, а он песни поет, шутит, мол, блатной, буду стричься, не выходя из машины", - вспоминает барбер.Однажды боец признался мастеру, что от саморазрушения его спасает самоирония, что, если он станет грустить из-за потерянной ноги, то это очень скоро убьет его. Кто-то переживает, как отреагирует жена, когда увидит покалеченного или обожженного мужа, что скажет о его шрамах. А кто-то рассказывает, как оставшись один, вытаскивал раненого товарища и сам подорвался на мине, потеряв конечность."Всегда пытаюсь подбадривать. Стараюсь не расспрашивать про службу и перенесенные ранения, чтобы неприятные воспоминания не нахлынули, а поговорить о доме, увлечениях, создать легкую атмосферу", - пояснят парикмахер. И добавляет: "Мы, в принципе, в барбершопах, за общение. Нам нужно сделать так, чтобы человек ушел от нас с улыбкой. К этому и стремлюсь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сердце отдают людям: в РИА Новости Крым наградили крымских волонтеров"Привет от Сереги": крымчане отправляют именные "подарки" ВСУДень добрых дел: быть волонтером может каждый

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2025

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

крым, красота и здоровье, ветераны сво, участники сво, волонтеры, новости крыма