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КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету
КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету - РИА Новости Крым, 07.01.2025
КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету
КНДР осуществила пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T07:19
2025-01-07T07:28
кндр (северная корея)
ким чен ын
баллистическая ракета
в мире
оружие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. КНДР осуществила пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) пишет РИА Новости.Отмечается, что за испытательным запуском новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции по видеосвязи наблюдал председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. По его словам, новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета КНДР способна преодолеть любую систему противовоздушной обороны. Она предназначена для сдерживания любых противников страны в АТР.Гиперзвуковая планирующая боеголовка ракеты была запущена на северо-восток с полигона в окрестностях Пхеньяна. Она развила скорость в 12 раз выше скорости звука, пролетела по намеченной траектории, достигла "первой максимальной высоты 99,8 километра и второй максимальной высоты 42,5 километра", точно попав в заданную акваторию в открытых водах на расстоянии 1500 километров от места пуска.В конце прошлого года в КНДР заявили о готовности применять "самую жесткую" стратегию противодействия Вашингтону, отметив, что военное сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией превратилось в "агрессивный военный блок".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ким Чен Ын пожелал России победить неонацистов в 2025 году"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства пораженияДля чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве
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кндр (северная корея), ким чен ын, баллистическая ракета, в мире, оружие, новости
КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету

КНДР запустила гиперзвуковую баллистическую ракету средней и дальней дистанции

07:19 07.01.2025 (обновлено: 07:28 07.01.2025)
 
© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
© Фото : ЦТАК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. КНДР осуществила пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) пишет РИА Новости.
"Главное управление ракетостроения КНДР успешно произвело испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за испытательным запуском новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции по видеосвязи наблюдал председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. По его словам, новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета КНДР способна преодолеть любую систему противовоздушной обороны. Она предназначена для сдерживания любых противников страны в АТР.
Гиперзвуковая планирующая боеголовка ракеты была запущена на северо-восток с полигона в окрестностях Пхеньяна. Она развила скорость в 12 раз выше скорости звука, пролетела по намеченной траектории, достигла "первой максимальной высоты 99,8 километра и второй максимальной высоты 42,5 километра", точно попав в заданную акваторию в открытых водах на расстоянии 1500 километров от места пуска.
В конце прошлого года в КНДР заявили о готовности применять "самую жесткую" стратегию противодействия Вашингтону, отметив, что военное сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией превратилось в "агрессивный военный блок".
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