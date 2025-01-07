https://crimea.ria.ru/20250107/kndr-zapustila-noveyshuyu-giperzvukovuyu-ballisticheskuyu-raketu-1143138859.html

КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету

КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету - РИА Новости Крым, 07.01.2025

КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету

КНДР осуществила пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T07:19

2025-01-07T07:19

2025-01-07T07:28

кндр (северная корея)

ким чен ын

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. КНДР осуществила пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) пишет РИА Новости.Отмечается, что за испытательным запуском новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции по видеосвязи наблюдал председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. По его словам, новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета КНДР способна преодолеть любую систему противовоздушной обороны. Она предназначена для сдерживания любых противников страны в АТР.Гиперзвуковая планирующая боеголовка ракеты была запущена на северо-восток с полигона в окрестностях Пхеньяна. Она развила скорость в 12 раз выше скорости звука, пролетела по намеченной траектории, достигла "первой максимальной высоты 99,8 километра и второй максимальной высоты 42,5 километра", точно попав в заданную акваторию в открытых водах на расстоянии 1500 километров от места пуска.В конце прошлого года в КНДР заявили о готовности применять "самую жесткую" стратегию противодействия Вашингтону, отметив, что военное сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией превратилось в "агрессивный военный блок".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ким Чен Ын пожелал России победить неонацистов в 2025 году"Циркон" в действии: флот и авиация применили новейшие средства пораженияДля чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), ким чен ын, баллистическая ракета, в мире, оружие, новости