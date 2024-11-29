https://crimea.ria.ru/20241129/dlya-chego-rossiya-i-kndr-zaklyuchili-dogovor-o-partnerstve-1142244676.html

Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве

Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии, заявил министр обороны... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T11:47

2024-11-29T11:47

2024-11-29T11:47

андрей белоусов

министерство обороны рф

кндр (северная корея)

договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр

россия

миграционная политика

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.Министр подчеркнул, что ключевую роль в укреплении российско-северокорейских отношений играют доверительные контакты лидеров двух стран.По его оценке, итоги встречи лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне продемонстрировали "высочайший уровень взаимного доверия", а также обоюдное стремление к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки."Важнейшим результатом саммита стало подписание нового основополагающего межгосударственного документа - договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - отметил глава российского оборонного ведомства.Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле ТайваняБелоусов прибыл в КНДРВоенная кампания ВСУ на 2025 год сорвана - Белоусов

кндр (северная корея)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, кндр (северная корея), договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, россия, миграционная политика, безопасность, новости