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Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве
Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии, заявил министр обороны... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T11:47
2024-11-29T11:47
андрей белоусов
министерство обороны рф
кндр (северная корея)
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
россия
миграционная политика
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.Министр подчеркнул, что ключевую роль в укреплении российско-северокорейских отношений играют доверительные контакты лидеров двух стран.По его оценке, итоги встречи лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне продемонстрировали "высочайший уровень взаимного доверия", а также обоюдное стремление к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки."Важнейшим результатом саммита стало подписание нового основополагающего межгосударственного документа - договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - отметил глава российского оборонного ведомства.Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле ТайваняБелоусов прибыл в КНДРВоенная кампания ВСУ на 2025 год сорвана - Белоусов
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андрей белоусов, министерство обороны рф, кндр (северная корея), договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, россия, миграционная политика, безопасность, новости
Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве

Договор о партнерстве России с КНДР направлен на снижение риска новой войны - Белоусов

11:47 29.11.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВизит министра обороны РФ А. Белоусова в КНДР
Визит министра обороны РФ А. Белоусова в КНДР
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.
"Он призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии. Внести позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе. Снизить риск рецидива войны на полуострове. И, безусловно, заложить основу для построения новой евразийской системы безопасности", - приводит слова Белоусова Минобороны России.
Министр подчеркнул, что ключевую роль в укреплении российско-северокорейских отношений играют доверительные контакты лидеров двух стран.
По его оценке, итоги встречи лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне продемонстрировали "высочайший уровень взаимного доверия", а также обоюдное стремление к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки.
"Важнейшим результатом саммита стало подписание нового основополагающего межгосударственного документа - договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - отметил глава российского оборонного ведомства.
Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.
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Андрей БелоусовМинистерство обороны РФКНДР (Северная Корея)Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДРРоссияМиграционная политикаБезопасностьНовости
 
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