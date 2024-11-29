https://crimea.ria.ru/20241129/dlya-chego-rossiya-i-kndr-zaklyuchili-dogovor-o-partnerstve-1142244676.html
Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве
Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии, заявил министр обороны... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T11:47
2024-11-29T11:47
2024-11-29T11:47
андрей белоусов
министерство обороны рф
кндр (северная корея)
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
россия
миграционная политика
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1d/1142244026_0:0:2563:1441_1920x0_80_0_0_0d56edca0acde6c851bfec1a49cb6665.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.Министр подчеркнул, что ключевую роль в укреплении российско-северокорейских отношений играют доверительные контакты лидеров двух стран.По его оценке, итоги встречи лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне продемонстрировали "высочайший уровень взаимного доверия", а также обоюдное стремление к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки."Важнейшим результатом саммита стало подписание нового основополагающего межгосударственного документа - договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - отметил глава российского оборонного ведомства.Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Белоусов приехал в Китай в день начала учений возле ТайваняБелоусов прибыл в КНДРВоенная кампания ВСУ на 2025 год сорвана - Белоусов
кндр (северная корея)
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1d/1142244026_24:0:2415:1793_1920x0_80_0_0_4bfbb143d50cf1a4ca77696aeba2024b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, министерство обороны рф, кндр (северная корея), договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, россия, миграционная политика, безопасность, новости
Для чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве
Договор о партнерстве России с КНДР направлен на снижение риска новой войны - Белоусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на снижение риска новой войны в Северо-Восточной Азии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем в Пхеньяне.
"Он призван сыграть стабилизирующую роль в Северо-Восточной Азии. Внести позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе. Снизить риск рецидива войны на полуострове. И, безусловно, заложить основу для построения новой евразийской системы безопасности", - приводит слова Белоусова Минобороны России.
Министр подчеркнул, что ключевую роль в укреплении российско-северокорейских отношений играют доверительные контакты лидеров двух стран.
По его оценке, итоги встречи лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне продемонстрировали "высочайший уровень взаимного доверия", а также обоюдное стремление к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки.
"Важнейшим результатом саммита стало подписание нового основополагающего межгосударственного документа - договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - отметил глава российского оборонного ведомства.
Девятого ноября президент России Владимир Путин подписал закон
о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика 11 ноября ратифицировала
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: