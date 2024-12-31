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Ким Чен Ын пожелал России победить неонацистов в 2025 году - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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Ким Чен Ын пожелал России победить неонацистов в 2025 году
Ким Чен Ын пожелал России победить неонацистов в 2025 году - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Ким Чен Ын пожелал России победить неонацистов в 2025 году
Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении, направленном президенту РФ Владимиру Путину, пожелал армии и народу России великой победы, а также победы над... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T09:00
2024-12-31T09:00
россия
внешняя политика
ким чен ын
договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр
кндр (северная корея)
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении, направленном президенту РФ Владимиру Путину, пожелал армии и народу России великой победы, а также победы над неонацистами. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщает РИА Новости.Также лидер КНДР подчеркнул отважность российских военных и отметил, что Россию и его страну связывают теплые отношения. Ким Чен Ын от себя лично и от имени северокорейцев, а также северокорейской армии направил "горячие поздравления братскому российскому народу".Лидер КНДР также выразил готовность работать над укреплением всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией.Ранее Владимир Путин направил поздравления с наступающим праздником Ким Чен Ыну. Он выразил уверенность, что в 2025 году Москва и Пхеньян будут продолжать сотрудничество, а также укрепят усилия по противостоянию современным угрозам и вызовам.Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил глав СНГ и дружественных стран с Новым годом и РождествомБелоусов обсудил с Ким Чен Ыном договор о партнерстве России и КНДРДля чего Россия и КНДР заключили договор о партнерстве
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россия, внешняя политика, ким чен ын, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве россии и кндр, кндр (северная корея), владимир путин (политик)
Ким Чен Ын пожелал России победить неонацистов в 2025 году

Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении пожелал армии России победы над неонацистами

09:00 31.12.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении, направленном президенту РФ Владимиру Путину, пожелал армии и народу России великой победы, а также победы над неонацистами. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщает РИА Новости.
"Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы Новый 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России победят неонацистов и достигнут великой победы, также пожелал товарищу Владимиру Владимировичу Путину еще больших успехов в ответственной и тяжелой деятельности руководства государством, а российскому народу – процветания, благосостояния и счастья", — говорится в сообщении.
Также лидер КНДР подчеркнул отважность российских военных и отметил, что Россию и его страну связывают теплые отношения. Ким Чен Ын от себя лично и от имени северокорейцев, а также северокорейской армии направил "горячие поздравления братскому российскому народу".
Лидер КНДР также выразил готовность работать над укреплением всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией.
Ранее Владимир Путин направил поздравления с наступающим праздником Ким Чен Ыну. Он выразил уверенность, что в 2025 году Москва и Пхеньян будут продолжать сотрудничество, а также укрепят усилия по противостоянию современным угрозам и вызовам.
Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РоссияВнешняя политикаКим Чен ЫнДоговор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДРКНДР (Северная Корея)Владимир Путин (политик)
 
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