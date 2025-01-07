https://crimea.ria.ru/20250107/putin-pozdravil-rossiyan-s-rozhdestvom-khristovym-1143137462.html

Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством Христовым. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T00:27

2025-01-07T00:27

2025-01-07T00:43

рождество христово

владимир путин (политик)

россия

новости

религия

общество

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством Христовым. Телеграмма опубликована на сайте Кремля."Православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово. Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - говорится в поздравлении.В ночь на 7 января президент посетил Рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рождество христово, владимир путин (политик), россия, новости, религия, общество, праздники и памятные даты