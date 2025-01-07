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Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством Христовым. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T00:27
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рождество христово
владимир путин (политик)
россия
новости
религия
общество
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством Христовым. Телеграмма опубликована на сайте Кремля."Православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово. Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - говорится в поздравлении.В ночь на 7 января президент посетил Рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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рождество христово, владимир путин (политик), россия, новости, религия, общество, праздники и памятные даты
Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Путин поздравил граждан России с праздником Рождества Христова

00:27 07.01.2025 (обновлено: 00:43 07.01.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин посетил Рождественское богослужение
Президент Владимир Путин посетил Рождественское богослужение
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством Христовым. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово. Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - говорится в поздравлении.
В ночь на 7 января президент посетил Рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.
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Рождество ХристовоВладимир Путин (политик)РоссияНовостиРелигияОбществоПраздники и памятные даты
 
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Заголовок открываемого материала
00:27Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
00:01Погода в Крыму на Рождество порадует теплом
00:00Какой сегодня праздник: 7 января
22:39Сбой МТС и мазут на крымских берегах: главное за 6 января
21:44Трампа официально объявили победителем на выборах в США
21:34Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством
20:49Гривна стремительно катится вниз
20:24Рождество в Запорожской области пройдет с ограничениями
20:08Индонезия стала членом БРИКС
19:50Мазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тонн
19:37Время для чудесных книг: рождественские истории для всей семьи
19:12В Севастополе слышна стрельба
19:01В Керчи спасают птиц от мазута волонтеры из разных городов России
18:37Киев обрек на страдания жителей Приднестровья - заявление
18:25С пляжей Судака собрали 6 тонн загрязненных мазутом песка и водорослей
17:40Переговоры России и Украины - что заявил Макрон
17:30Митрополит Тихон указал на особый смысл рождественской молитвы
17:10Крымский мост: ситуация к данному часу
17:06Ученые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птиц
16:38В Феодосии 7 января будет громко
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