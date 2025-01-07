Стала известна причина экстренной посадки самолета в Москве
Самолет экстренно приземлился во Внуково из-за неисправности двигателя - прокуратура
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет бизнес-авиации заходит на посадку в международном аэропорту "Внуково"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Летевший из Петербурга в Самарканд самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.
Во вторник Boeing 737 авиакомпании "Ютэйр", летевший в Самарканд из Санкт-Петербурга, экстренно сел в аэропорту Внуково. На его борту находились 173 пассажира, никто из них не пострадал. Для выполнения рейса подготовили резервный борт.
"Установлено, что 7 января в аэропорту Внуково воздушное судно авиакомпании "ЮТэйр" совершило вынужденную посадку (следовавшее по маршруту Санкт-Петербург – Самарканд). Причиной послужила техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. Посадка совершена благополучно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка организована Сургутской транспортной прокуратурой.
ЮТэйр (UTair) – группа российских и зарубежных авиакомпаний, одна из крупнейших в России. Компания осуществляет пассажирские регулярные и чартерные перевозки как по стране, так и за рубеж, а также является крупнейшим в РФ оператором вертолетных перевозок.
3 января у самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" отказал двигатель при взлете в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх. По данным Росавиации, на борту воздушного судна Airbus A321 neo находилось 243 человека. Самолет отстранен от полетов, ведется расследование.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.