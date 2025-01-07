https://crimea.ria.ru/20250107/stala-izvestna-prichina-ekstrennoy-posadki-samoleta-v-moskve-1143153959.html

Стала известна причина экстренной посадки самолета в Москве

Стала известна причина экстренной посадки самолета в Москве - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Стала известна причина экстренной посадки самолета в Москве

Летевший из Петербурга в Самарканд самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает уральская транспортная... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T18:16

2025-01-07T18:16

2025-01-07T18:16

москва

самолет

происшествия

россия

санкт-петербург

аэропорт внуково

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авиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Летевший из Петербурга в Самарканд самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает уральская транспортная прокуратура.Во вторник Boeing 737 авиакомпании "Ютэйр", летевший в Самарканд из Санкт-Петербурга, экстренно сел в аэропорту Внуково. На его борту находились 173 пассажира, никто из них не пострадал. Для выполнения рейса подготовили резервный борт.Отмечается, что проверка организована Сургутской транспортной прокуратурой.ЮТэйр (UTair) – группа российских и зарубежных авиакомпаний, одна из крупнейших в России. Компания осуществляет пассажирские регулярные и чартерные перевозки как по стране, так и за рубеж, а также является крупнейшим в РФ оператором вертолетных перевозок.3 января у самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" отказал двигатель при взлете в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх. По данным Росавиации, на борту воздушного судна Airbus A321 neo находилось 243 человека. Самолет отстранен от полетов, ведется расследование.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, самолет, происшествия, россия, санкт-петербург, аэропорт внуково, новости, авиация