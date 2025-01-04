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ЧП с российским самолетом в Египте – подробности от Росавиации - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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ЧП с российским самолетом в Египте – подробности от Росавиации
ЧП с российским самолетом в Египте – подробности от Росавиации - РИА Новости Крым, 04.01.2025
ЧП с российским самолетом в Египте – подробности от Росавиации
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после отказа двигателя при взлете в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх отстранен от полетов. Инцидент расследует... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T18:26
2025-01-04T18:28
росавиация
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после отказа двигателя при взлете в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх отстранен от полетов. Инцидент расследует Росавиация, сообщили в пресс-службе компании.Отмечается, что ЧП произошло 3 января с самолетом Airbus A321 neo "Уральских авиалиний" в районе египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх. По данным Росавиации, расследование произошедшего ведется в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. "Цель расследования — установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем", - добавили в компании.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найдены тела всех погибших при крушении самолета в Южной КорееСамолет врезался в здание в Калифорнии - полицияПутин с Алиевым обсудили крушение самолета "Азербайджанских авиалиний"
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росавиация, авиация, происшествия, египет, новости, в мире
ЧП с российским самолетом в Египте – подробности от Росавиации

Самолет "Уральских авиалиний" отстранен от полетов после отказа двигателя – Росавиация

18:26 04.01.2025 (обновлено: 18:28 04.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛетний споттинг
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после отказа двигателя при взлете в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх отстранен от полетов. Инцидент расследует Росавиация, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что ЧП произошло 3 января с самолетом Airbus A321 neo "Уральских авиалиний" в районе египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх.
"Воздушное судно совершало рейс из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург. После взлета произошел отказ двигателя. Самолет произвел посадку в аэропорту вылета. На борту находились 243 человека: семь членов экипажа и 236 пассажиров; не пострадали. Самолет отстранен от полетов", - сказано в сообщении.
По данным Росавиации, расследование произошедшего ведется в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации.
"Цель расследования — установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем", - добавили в компании.
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