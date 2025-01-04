https://crimea.ria.ru/20250104/chp-s-rossiyskim-samoletom-v-egipte--podrobnosti-ot-rosaviatsii-1143095469.html

ЧП с российским самолетом в Египте – подробности от Росавиации

ЧП с российским самолетом в Египте – подробности от Росавиации - РИА Новости Крым, 04.01.2025

ЧП с российским самолетом в Египте – подробности от Росавиации

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после отказа двигателя при взлете в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх отстранен от полетов. Инцидент расследует... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T18:26

2025-01-04T18:26

2025-01-04T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после отказа двигателя при взлете в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх отстранен от полетов. Инцидент расследует Росавиация, сообщили в пресс-службе компании.Отмечается, что ЧП произошло 3 января с самолетом Airbus A321 neo "Уральских авиалиний" в районе египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх. По данным Росавиации, расследование произошедшего ведется в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. "Цель расследования — установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем", - добавили в компании.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найдены тела всех погибших при крушении самолета в Южной КорееСамолет врезался в здание в Калифорнии - полицияПутин с Алиевым обсудили крушение самолета "Азербайджанских авиалиний"

египет

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2025

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росавиация, авиация, происшествия, египет, новости, в мире