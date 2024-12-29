https://crimea.ria.ru/20241229/naydeny-tela-vsekh-pogibshikh-pri-krushenii-samoleta-v-yuzhnoy-koree-1143010317.html

Найдены тела всех погибших при крушении самолета в Южной Корее

Найдены тела всех погибших при крушении самолета в Южной Корее - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Найдены тела всех погибших при крушении самолета в Южной Корее

Найдены тела всех 179 погибших в крушении самолета в Южнокорейском уезде Муан, пишет "Ренхап". РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T15:54

2024-12-29T15:54

2024-12-29T15:54

южная корея

авиакатастрофа

происшествия

новости

в мире

траур

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Найдены тела всех 179 погибших в крушении самолета в Южнокорейском уезде Муан, пишет "Ренхап".Правительство Южной Кореи объявило семидневный национальный траур до 4 января включительно из-за авиакатастрофы.В крушении выжили двое, ими оказались два члена экипажа - одна женщина и один мужчина, они направлены в больницу.Россиян на разбившемся судне не было. Большинство пассажиров - граждане Южной Кореи, также на борту присутствовали два гражданина Таиланда.Ранее сообщалось, что южнокорейский уезд Муан после авиакатастрофы объявлен зоной особого бедствия.Авиакомпания Jeju Air, которой принадлежал разбившийся самолет, пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины катастрофы.Известно, что самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Предварительно, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

южная корея

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, авиакатастрофа, происшествия, новости, в мире, траур