https://crimea.ria.ru/20241229/naydeny-tela-vsekh-pogibshikh-pri-krushenii-samoleta-v-yuzhnoy-koree-1143010317.html
Найдены тела всех погибших при крушении самолета в Южной Корее
Найдены тела всех погибших при крушении самолета в Южной Корее - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Найдены тела всех погибших при крушении самолета в Южной Корее
Найдены тела всех 179 погибших в крушении самолета в Южнокорейском уезде Муан, пишет "Ренхап". РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T15:54
2024-12-29T15:54
2024-12-29T15:54
южная корея
авиакатастрофа
происшествия
новости
в мире
траур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Найдены тела всех 179 погибших в крушении самолета в Южнокорейском уезде Муан, пишет "Ренхап".Правительство Южной Кореи объявило семидневный национальный траур до 4 января включительно из-за авиакатастрофы.В крушении выжили двое, ими оказались два члена экипажа - одна женщина и один мужчина, они направлены в больницу.Россиян на разбившемся судне не было. Большинство пассажиров - граждане Южной Кореи, также на борту присутствовали два гражданина Таиланда.Ранее сообщалось, что южнокорейский уезд Муан после авиакатастрофы объявлен зоной особого бедствия.Авиакомпания Jeju Air, которой принадлежал разбившийся самолет, пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины катастрофы.Известно, что самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Предварительно, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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южная корея, авиакатастрофа, происшествия, новости, в мире, траур
Найдены тела всех погибших при крушении самолета в Южной Корее
Найдены тела всех 179 погибших в крушении самолета в Южной Корее
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Найдены тела всех 179 погибших в крушении самолета в Южнокорейском уезде Муан, пишет "Ренхап".
Правительство Южной Кореи объявило семидневный национальный траур до 4 января включительно из-за авиакатастрофы.
"По состоянию на 29 число в 21.07 (15.07 мск), число погибших в результате авиакатастрофы рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air составило 179 человек", - говорится в сообщении.
В крушении выжили двое, ими оказались два члена экипажа - одна женщина и один мужчина, они направлены в больницу.
Россиян на разбившемся судне не было. Большинство пассажиров - граждане Южной Кореи, также на борту присутствовали два гражданина Таиланда.
Ранее сообщалось
, что южнокорейский уезд Муан после авиакатастрофы объявлен зоной особого бедствия.
Авиакомпания Jeju Air, которой принадлежал разбившийся самолет, пообещала приложить все усилия для ликвидации аварии и установления причины катастрофы.
Известно, что самолет направлялся
в Муан из Бангкока и при посадке пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Предварительно, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.
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