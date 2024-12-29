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Крушение пассажирского самолета в Южной Корее - что известно

Крушение пассажирского самолета в Южной Корее - что известно - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Крушение пассажирского самолета в Южной Корее - что известно

В южнокорейском аэропорту Муан разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек, включая членов экипажа. Предположительно, все, кроме двух РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T06:56

2024-12-29T06:56

2024-12-29T07:02

авиакатастрофа

южная корея

в мире

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В южнокорейском аэропорту Муан разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек, включая членов экипажа. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air потерпел крушение около 9.07 утра (3.07 мск). Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.Пожар ликвидировали, людей пытаются спасти из хвостовой части самолета. На борту находился 181 человек, включая шестерых членов экипажа. Россиян среди них не было. Из пассажиров - 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Изначально сообщалось о 23 погибших, потом число жертв выросло до 62. По последним данным агентства, спасти удалось двоих человек, остальные с большой вероятностью погибли.По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

южная корея

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакатастрофа, южная корея, в мире, происшествия, новости