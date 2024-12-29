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Крушение пассажирского самолета в Южной Корее - что известно
Крушение пассажирского самолета в Южной Корее - что известно - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Крушение пассажирского самолета в Южной Корее - что известно
В южнокорейском аэропорту Муан разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек, включая членов экипажа. Предположительно, все, кроме двух РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T06:56
2024-12-29T06:56
2024-12-29T07:02
авиакатастрофа
южная корея
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В южнокорейском аэропорту Муан разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек, включая членов экипажа. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air потерпел крушение около 9.07 утра (3.07 мск). Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.Пожар ликвидировали, людей пытаются спасти из хвостовой части самолета. На борту находился 181 человек, включая шестерых членов экипажа. Россиян среди них не было. Из пассажиров - 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Изначально сообщалось о 23 погибших, потом число жертв выросло до 62. По последним данным агентства, спасти удалось двоих человек, остальные с большой вероятностью погибли.По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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авиакатастрофа, южная корея, в мире, происшествия, новости
Крушение пассажирского самолета в Южной Корее - что известно
В Южной Корее разбился пассажирский самолет со 181 человеком на борту
06:56 29.12.2024 (обновлено: 07:02 29.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В южнокорейском аэропорту Муан разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек, включая членов экипажа. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.
Boeing 737-800 рейса 7C 2216 компании Jeju Air потерпел крушение около 9.07 утра (3.07 мск). Самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.
Пожар ликвидировали, людей пытаются спасти из хвостовой части самолета.
На борту находился 181 человек, включая шестерых членов экипажа. Россиян среди них не было. Из пассажиров - 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.
Изначально сообщалось о 23 погибших, потом число жертв выросло до 62. По последним данным агентства, спасти удалось двоих человек, остальные с большой вероятностью погибли.
По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.
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