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Указ Путина о нелегалах и массовая авария в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Указ Путина о нелегалах и массовая авария в Крыму: главное за день
Указ Путина о нелегалах и массовая авария в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Указ Путина о нелегалах и массовая авария в Крыму: главное за день
150 российских военных вернулись из украинского плена. Президент России Владимир Путин обязал нелегальных мигрантов покинуть страну до 30 апреля 2025 года,... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T22:03
2024-12-30T22:03
крым
россия
происшествия
обстрелы всу
херсонская область
курская область
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. 150 российских военных вернулись из украинского плена. Президент России Владимир Путин обязал нелегальных мигрантов покинуть страну до 30 апреля 2025 года, исключив депортацию тех, кто ранее подписал контракт с Вооруженными силами. ВСУ атаковали больницу в Алешках Херсонской области. Президент США Джо Байден распорядился передать Украине еще 2,5 млрд долларов военной помощи. Трое человек пострадали в массовой аварии на трассе "Таврида" под Симферополем, где столкнулись 19 автомобилей. Больницы Крыма получат новейшее оборудование.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Возвращение из украинского плена30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. На данный момент военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в Минобороны.Путин обязал нелегальных мигрантов покинуть РФИностранцы, находящиеся в России нелегально, обязаны урегулировать свое правовое положение или же покинуть страну самостоятельно до 30 апреля 2025 года. Депортировать тех, кто ранее заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, не будут. Но есть нюансы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Уточняется, что эта норма не распространяется на мигрантов, создающих угрозу национальной безопасности России. Атака на больницу в Алешках и подрыв детей в ЛисичанскеВ понедельник украинский беспилотник атаковал Алешкинскую центральную районную больницу. Дрон влетел в кабинет главного врача. В результате заместитель главврача Василий Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан тяжело ранен, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Вечером семеро подростков в Лисичанске получили ранения в результате подрыва неустановленного устройства, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечнкик.Кроме того, украинские боевики атаковали город Льгов в Курской области.Массовое ДТП на "Тавриде" в КрымуТри человека пострадали при столкновении 19 машин на трассе "Таврида" в Симферопольском районе Крыма в понедельник. По данным МВД по Республике Крым, авария произошла в 8:40 на автодороге Дубки – Левадки вблизи села Чистенькое из-за плохих погодных условий – тумана.Байден добавил Киеву денег на вооружениеУкраина получит от Америки еще 2,5 миллиарда долларов. Такое распоряжение дал президент США Джо Байден. Также есть новости относительно помощи Киеву по линии Пентагона.Таиланд станет партнером БРИКСС 1 января 2025 года Таиланд становится государством-партнером БРИКС. Об этом сообщили в МИД страны, документ опубликован в понедельник на сайте ведомства."Двадцать восьмого декабря 2024 года Таиланд получил уведомление от России, председателя БРИКС в 2024 году, о том, что Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года", – говорится в сообщении.Крымским больницам передали новейшее оборудованиеВ больницы Крыма поступит более 1000 единиц современного оборудования, закупленного благотворителем. В торжественной обстановке минздраву республики его передала Симферопольская и Крымская епархия, церемонию возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.Как сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров, оборудование будет распределено между лечебными учреждениями, среди которых Керченская больница №3 и Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко.
https://crimea.ria.ru/20241230/mazut-v-chernom-more-u-beregov-kryma-zagryazneniy-ne-vyyavleno-1143027133.html
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крым, россия, происшествия, обстрелы всу, херсонская область, курская область, луганская народная республика (лнр), новости, новости крыма, главное за день, общество
Указ Путина о нелегалах и массовая авария в Крыму: главное за день

Путин обязал нелегалов покинуть РФ и в Крыму столкнулись 19 машин: главное за день

22:03 30.12.2024
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымМассовое ДТП на трассе "Таврида" под Симферополем
Массовое ДТП на трассе Таврида под Симферополем
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. 150 российских военных вернулись из украинского плена. Президент России Владимир Путин обязал нелегальных мигрантов покинуть страну до 30 апреля 2025 года, исключив депортацию тех, кто ранее подписал контракт с Вооруженными силами. ВСУ атаковали больницу в Алешках Херсонской области. Президент США Джо Байден распорядился передать Украине еще 2,5 млрд долларов военной помощи. Трое человек пострадали в массовой аварии на трассе "Таврида" под Симферополем, где столкнулись 19 автомобилей. Больницы Крыма получат новейшее оборудование.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Возвращение из украинского плена

30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. На данный момент военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в Минобороны.

Путин обязал нелегальных мигрантов покинуть РФ

Иностранцы, находящиеся в России нелегально, обязаны урегулировать свое правовое положение или же покинуть страну самостоятельно до 30 апреля 2025 года. Депортировать тех, кто ранее заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, не будут. Но есть нюансы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Уточняется, что эта норма не распространяется на мигрантов, создающих угрозу национальной безопасности России.
Расчистка побережья Крыма от мазута
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Мазут в Черном море: у берегов Крыма загрязнений не выявлено

Атака на больницу в Алешках и подрыв детей в Лисичанске

В понедельник украинский беспилотник атаковал Алешкинскую центральную районную больницу. Дрон влетел в кабинет главного врача. В результате заместитель главврача Василий Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан тяжело ранен, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Вечером семеро подростков в Лисичанске получили ранения в результате подрыва неустановленного устройства, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечнкик.
Кроме того, украинские боевики атаковали город Льгов в Курской области.
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Массовое ДТП на "Тавриде" в Крыму

Три человека пострадали при столкновении 19 машин на трассе "Таврида" в Симферопольском районе Крыма в понедельник. По данным МВД по Республике Крым, авария произошла в 8:40 на автодороге Дубки – Левадки вблизи села Чистенькое из-за плохих погодных условий – тумана.

Байден добавил Киеву денег на вооружение

Украина получит от Америки еще 2,5 миллиарда долларов. Такое распоряжение дал президент США Джо Байден. Также есть новости относительно помощи Киеву по линии Пентагона.
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Таиланд станет партнером БРИКС

С 1 января 2025 года Таиланд становится государством-партнером БРИКС. Об этом сообщили в МИД страны, документ опубликован в понедельник на сайте ведомства.
"Двадцать восьмого декабря 2024 года Таиланд получил уведомление от России, председателя БРИКС в 2024 году, о том, что Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года", – говорится в сообщении.

Крымским больницам передали новейшее оборудование

В больницы Крыма поступит более 1000 единиц современного оборудования, закупленного благотворителем. В торжественной обстановке минздраву республики его передала Симферопольская и Крымская епархия, церемонию возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
Как сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров, оборудование будет распределено между лечебными учреждениями, среди которых Керченская больница №3 и Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко.
Владимир Зеленский
13:29
2024 год стал для Зеленского трагическим
 
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Заголовок открываемого материала
22:03Указ Путина о нелегалах и массовая авария в Крыму: главное за день
21:43Безалкогольное пиво таким не является – нарколог
21:30В МИД обвинили Запад в "варварстве" ВСУ после атаки на больницу в Алешках
21:19Семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске
21:12В ДНР на новогодние праздники отменяют комендантский час
20:46ВСУ атаковали Льгов в Курской области
20:37Как будет ходить транспорт Севастополя в новогоднюю ночь
20:33Мазут в Черном море: у берегов Крыма загрязнений не выявлено
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