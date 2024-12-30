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В Севастополе наградили вернувшихся из Курской области пиротехников

В Севастополе наградили вернувшихся из Курской области пиротехников - РИА Новости Крым, 30.12.2024

В Севастополе наградили вернувшихся из Курской области пиротехников

Пиротехники МЧС России из Севастополя в канун Нового года вернулись домой после работ по разминированию Курской области. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T18:39

2024-12-30T18:39

2024-12-30T18:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Пиротехники МЧС России из Севастополя в канун Нового года вернулись домой после работ по разминированию Курской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.Специалистов в городе встретили с хлебом-солью, на торжестве были семьи спасателей.По данным МЧС, севастопольские пиротехники с ноября обезвредили в Курской области более 1800 взрывоопасных предметов. В составе сводной группировки трудились представители Специализированного отряда МЧС России по Севастополю, на их счету обнаружение и уничтожение свыше 500 смертельно опасных находок.11 декабря севастопольские пиротехники обезвредили и уничтожили украинский ударный беспилотник в Курской области, который упал на территорию частного дома.В конце ноября севастопольские пиротехники МЧС России на территории одного из освобожденных районов приграничья в лесном массиве обнаружили и обезвредили 51 суббоеприпас кассетной ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство, которое сбросил вражеский беспилотник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пиротехники из Севастополя обезвредили ударный БПЛА в Курской областиПиротехники Севастополя обезвредили суббоеприпасы НАТО в Курской областиСевастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Донбасса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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