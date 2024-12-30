В Севастополе наградили вернувшихся из Курской области пиротехников
Севастопольские пиротехники вернулись домой после разминирования Курской области
© МЧС СевастополяВ Севастополь из Курской области вернулись пиротехники
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Пиротехники МЧС России из Севастополя в канун Нового года вернулись домой после работ по разминированию Курской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Специалистов в городе встретили с хлебом-солью, на торжестве были семьи спасателей.
© МЧС СевастополяВ Севастополь из Курской области вернулись пиротехники
© МЧС Севастополя
В Севастополь из Курской области вернулись пиротехники
"Приятным сюрпризом стало присвоение двум из них, Сергею Иванову, заместителю начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ и Антону Чудакову, начальнику отделения пиротехнических работ части пиротехнических и специальных водолазных работ Спецотряда, почетного звания "Заслуженный спасатель города Севастополя", - сказано в сообщении.
© МЧС СевастополяВ Севастополь из Курской области вернулись пиротехники
© МЧС Севастополя
В Севастополь из Курской области вернулись пиротехники
По данным МЧС, севастопольские пиротехники с ноября обезвредили в Курской области более 1800 взрывоопасных предметов.
В составе сводной группировки трудились представители Специализированного отряда МЧС России по Севастополю, на их счету обнаружение и уничтожение свыше 500 смертельно опасных находок.
© МЧС СевастополяВ Севастополь из Курской области вернулись пиротехники
© МЧС Севастополя
В Севастополь из Курской области вернулись пиротехники
11 декабря севастопольские пиротехники обезвредили и уничтожили украинский ударный беспилотник в Курской области, который упал на территорию частного дома.
В конце ноября севастопольские пиротехники МЧС России на территории одного из освобожденных районов приграничья в лесном массиве обнаружили и обезвредили 51 суббоеприпас кассетной ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство, которое сбросил вражеский беспилотник.
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