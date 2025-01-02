Рейтинг@Mail.ru
Причастным к теракту в "Крокусе" членам ИГ* грозит 15 лет тюрьмы в Турции - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250102/prichastnym-k-teraktu-v-krokuse-chlenam-ig-grozit-15-let-tyurmy-v-turtsii-1143067842.html
Причастным к теракту в "Крокусе" членам ИГ* грозит 15 лет тюрьмы в Турции
Причастным к теракту в "Крокусе" членам ИГ* грозит 15 лет тюрьмы в Турции - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Причастным к теракту в "Крокусе" членам ИГ* грозит 15 лет тюрьмы в Турции
От семи с половиной до 15 лет лишения свободы грозит пятерым иностранцам в Турции, которые контактировали с исполнителями теракта в подмосковном "Крокус Сити... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T13:40
2025-01-02T13:40
"крокус сити холл"
турция
новости
в мире
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136258484_0:0:2741:1542_1920x0_80_0_0_d5a3fd8fd4005bd8413b12e65d251850.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. От семи с половиной до 15 лет лишения свободы грозит пятерым иностранцам в Турции, которые контактировали с исполнителями теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" и являются членами запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.По данным агентства, обвиняемые поддерживали контакт с исполнителями теракта Шамсидином Фаридуни** и Сайдакрами Раджабализода**.Сообщается, что один из задержанных в Турции боевиков проживал с Фаридуни** в стамбульском районе Авджылар в квартире, которая считалась "безопасной" квартирой ИГ*". Также обвиняемые укрывались в квартире в районе Эсенъюрт.Кроме того, агентство приводит переписку одного из обвиняемых с одним из исполнителей теракта. В частности, первый предлагает второму "заложить бомбу в ТЦ Vegas", пообещав за исполнение теракта 800 тысяч рублей - 100 тысяч авансом и 700 тысяч после выполнения "задачи".При этом предположительно исполнитель теракта в переписке высказывает опасения, что его "поймают и убьют".Генпрокуратура Стамбула требует для задержанных иностранцев от семи с половиной до 15 лет тюремного заключения.Ранее один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что за две с половиной недели до нападения прилетел из Турции. Также он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый за месяц до теракта в "Крокусе" публиковал на своей странице в соцсети фотографии из Стамбула.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорск Московской области произошел 22 марта – в день концерта группы "Пикник". Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям. Затем подожгли зрительный зал.В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек. В память о погибших на месте трагедии прошла акция "Летят журавли".25 марта Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых в совершении теракта: Далерджона Мирзоева**, Саидакрама Рачабализоду**, Шамсидина Фаридуни** и Мухаммадсобира Файзова**.Впоследствии были задержаны еще семь фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" и внесены в список террористов.В конце апреля арестовали 12-го фигуранта дела, который, как следствие полагает, предоставлял денежные средства для подготовки теракта, в том числе обеспечивал банду средствами связи, оплачивал их.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Он также отметил, что этот теракт свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.*Террористическая организация, запрещенная в России**Внесены в реестр террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе"Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казньВоенная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБ
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136258484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb5cd56a928a854160c0b92cb69e31eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"крокус сити холл", турция, новости, в мире, терроризм
Причастным к теракту в "Крокусе" членам ИГ* грозит 15 лет тюрьмы в Турции

В Турции обвинение требует до 15 лет тюрьмы причастным к теракту в "Крокусе" боевикам

13:40 02.01.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. От семи с половиной до 15 лет лишения свободы грозит пятерым иностранцам в Турции, которые контактировали с исполнителями теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" и являются членами запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.
По данным агентства, обвиняемые поддерживали контакт с исполнителями теракта Шамсидином Фаридуни** и Сайдакрами Раджабализода**.
Сообщается, что один из задержанных в Турции боевиков проживал с Фаридуни** в стамбульском районе Авджылар в квартире, которая считалась "безопасной" квартирой ИГ*". Также обвиняемые укрывались в квартире в районе Эсенъюрт.
Кроме того, агентство приводит переписку одного из обвиняемых с одним из исполнителей теракта. В частности, первый предлагает второму "заложить бомбу в ТЦ Vegas", пообещав за исполнение теракта 800 тысяч рублей - 100 тысяч авансом и 700 тысяч после выполнения "задачи".
При этом предположительно исполнитель теракта в переписке высказывает опасения, что его "поймают и убьют".
"Вовсе нет. После того, как вы установите бомбу, вас заберет наш человек и отвезет до границы с Белоруссией. Там вам выдадут новые паспорта и обеспечат квартирой", - цитирует агентство переписку.
Генпрокуратура Стамбула требует для задержанных иностранцев от семи с половиной до 15 лет тюремного заключения.
Ранее один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что за две с половиной недели до нападения прилетел из Турции. Также он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый за месяц до теракта в "Крокусе" публиковал на своей странице в соцсети фотографии из Стамбула.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорск Московской области произошел 22 марта – в день концерта группы "Пикник". Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям. Затем подожгли зрительный зал.
В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек. В память о погибших на месте трагедии прошла акция "Летят журавли".
25 марта Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых в совершении теракта: Далерджона Мирзоева**, Саидакрама Рачабализоду**, Шамсидина Фаридуни** и Мухаммадсобира Файзова**.
Впоследствии были задержаны еще семь фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" и внесены в список террористов.
В конце апреля арестовали 12-го фигуранта дела, который, как следствие полагает, предоставлял денежные средства для подготовки теракта, в том числе обеспечивал банду средствами связи, оплачивал их.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Он также отметил, что этот теракт свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.
*Террористическая организация, запрещенная в России
**Внесены в реестр террористов и экстремистов
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе"
Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь
Военная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБ
"Крокус Сити Холл"ТурцияНовостиВ миреТерроризм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08В Севастополе создадут филиал Национального центра "Россия"
13:55В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом
13:47Освобождение Курской области – уничтожены еще 580 боевиков ВСУ
13:40Причастным к теракту в "Крокусе" членам ИГ* грозит 15 лет тюрьмы в Турции
13:10В очереди на Крымском мосту шесть сотен автомобилей
12:54Назван главный бенефициар прекращения газового транзита через Украину
12:42Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1200 человек
12:31Объекты энергетики Украины подверглись ударам российских ракет и дронов
12:2597 беспилотников и Су-27 сбила российская ПВО
12:17В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО
12:01Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре
11:49Установлена личность подозреваемого в подрыве машины у отеля Трампа
11:22Чем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа
11:11Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час
11:02Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Кубани
10:55Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах
10:31"Убили женщину и подростка": британский наемник рассказал о зверствах ВСУ
10:03На Крымском мосту начала расти очередь
09:40Массовое убийство людей в Черногории – стали известны подробности
09:14Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек
Лента новостейМолния