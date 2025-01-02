https://crimea.ria.ru/20250102/prichastnym-k-teraktu-v-krokuse-chlenam-ig-grozit-15-let-tyurmy-v-turtsii-1143067842.html

Причастным к теракту в "Крокусе" членам ИГ* грозит 15 лет тюрьмы в Турции

Причастным к теракту в "Крокусе" членам ИГ* грозит 15 лет тюрьмы в Турции - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Причастным к теракту в "Крокусе" членам ИГ* грозит 15 лет тюрьмы в Турции

От семи с половиной до 15 лет лишения свободы грозит пятерым иностранцам в Турции, которые контактировали с исполнителями теракта в подмосковном "Крокус Сити... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T13:40

2025-01-02T13:40

2025-01-02T13:40

"крокус сити холл"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. От семи с половиной до 15 лет лишения свободы грозит пятерым иностранцам в Турции, которые контактировали с исполнителями теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" и являются членами запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.По данным агентства, обвиняемые поддерживали контакт с исполнителями теракта Шамсидином Фаридуни** и Сайдакрами Раджабализода**.Сообщается, что один из задержанных в Турции боевиков проживал с Фаридуни** в стамбульском районе Авджылар в квартире, которая считалась "безопасной" квартирой ИГ*". Также обвиняемые укрывались в квартире в районе Эсенъюрт.Кроме того, агентство приводит переписку одного из обвиняемых с одним из исполнителей теракта. В частности, первый предлагает второму "заложить бомбу в ТЦ Vegas", пообещав за исполнение теракта 800 тысяч рублей - 100 тысяч авансом и 700 тысяч после выполнения "задачи".При этом предположительно исполнитель теракта в переписке высказывает опасения, что его "поймают и убьют".Генпрокуратура Стамбула требует для задержанных иностранцев от семи с половиной до 15 лет тюремного заключения.Ранее один из задержанных по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что за две с половиной недели до нападения прилетел из Турции. Также он рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей. Другой обвиняемый за месяц до теракта в "Крокусе" публиковал на своей странице в соцсети фотографии из Стамбула.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в городе Красногорск Московской области произошел 22 марта – в день концерта группы "Пикник". Злоумышленники открыли огонь из автоматов по зрителям. Затем подожгли зрительный зал.В результате теракта с учетом людей, умерших от ран в больницах, погибли 145 человек. В память о погибших на месте трагедии прошла акция "Летят журавли".25 марта Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых в совершении теракта: Далерджона Мирзоева**, Саидакрама Рачабализоду**, Шамсидина Фаридуни** и Мухаммадсобира Файзова**.Впоследствии были задержаны еще семь фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" и внесены в список террористов.В конце апреля арестовали 12-го фигуранта дела, который, как следствие полагает, предоставлял денежные средства для подготовки теракта, в том числе обеспечивал банду средствами связи, оплачивал их.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след. Он также отметил, что этот теракт свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.*Террористическая организация, запрещенная в России**Внесены в реестр террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бортников назвал цель заказчиков теракта в "Крокусе"Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казньВоенная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", турция, новости, в мире, терроризм