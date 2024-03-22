https://crimea.ria.ru/20240322/mchs-rossii-naraschivayut-sily-dlya-tusheniya-pozhara-v-krokus-siti-kholle-1135946585.html

МЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле"

МЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 22.03.2024

МЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле"

МЧС России наращивает силы, направленные для тушения пожара, возникшего после трагедии в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T23:04

2024-03-22T23:04

2024-03-22T23:05

"крокус сити холл"

теракт

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

красногорск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. МЧС России наращивает силы, направленные для тушения пожара, возникшего после трагедии в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Следком возбудил уголовное дело о теракте.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240322/40-chelovek-pogibli-i-bolee-100-raneny-pri-terakte-v-krokus-siti-kholl-1135944885.html

красногорск

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"крокус сити холл", теракт, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, красногорск