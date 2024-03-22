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МЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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МЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле"
МЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости Крым, 22.03.2024
МЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле"
МЧС России наращивает силы, направленные для тушения пожара, возникшего после трагедии в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T23:04
2024-03-22T23:05
"крокус сити холл"
теракт
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. МЧС России наращивает силы, направленные для тушения пожара, возникшего после трагедии в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Следком возбудил уголовное дело о теракте.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20240322/40-chelovek-pogibli-i-bolee-100-raneny-pri-terakte-v-krokus-siti-kholl-1135944885.html
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"крокус сити холл", теракт, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, красногорск
МЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле"

К ликвидации пожара в "Крокус Сити Холле" привлечено более 320 специалистов МЧС

23:04 22.03.2024 (обновлено: 23:05 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. МЧС России наращивает силы, направленные для тушения пожара, возникшего после трагедии в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
"К ликвидации привлечено более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами осуществляются сбросы воды на горящее здание", - информирует пресс-служба.
В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ.
По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.
На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.
В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.
Следком возбудил уголовное дело о теракте.
Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Дополняется
40 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
 
"Крокус Сити Холл"ТерактМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиКрасногорск
 
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