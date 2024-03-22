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"Крокус Сити Холл" - справка - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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"Крокус Сити Холл" - справка
"Крокус Сити Холл" - справка - РИА Новости Крым, 22.03.2024
"Крокус Сити Холл" - справка
"Крокус Сити Холл" - многоуровневый концертный зал, расположенный на территории делового центра "Крокус-Сити" в Красногорске Московской области, в... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T21:10
2024-03-22T22:14
"крокус сити холл"
москва
красногорск
происшествия
андрей воробьев
новости
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"Крокус Сити Холл" - многоуровневый концертный зал, расположенный на территории делового центра "Крокус-Сити" в Красногорске Московской области, в непосредственной близости от 67-го км МКАД и рядом со станцией метро "Мякинино".Зал был открыт 25 октября 2009 года. Большой зрительный зал вмещает 6200 мест, при необходимости трансформируется в малый вместимостью 2200 человек или в средний - на 3200 зрителей. Партер может превращаться в танцевальный партер на 1700 зрителей (при таком формате максимальная вместимость зала – 7233 человека) или в танцевальный партер с фан-зоной на 5000 зрителей: при таком формате максимальная вместимость зала – 9527 человек.Что произошло в "Крокус Сити Холл"Вечером 22 марта в подмосковном центре "Крокус Сити Холл" произошла стрельба, есть раненые, позже поступило сообщение о пожаре, в регионе создан оперативный штаб.По данным СМИ, вечером в пятницу "Крокус Сити Холл" должен был состояться концерт, в концертном зале было много людей. Сейчас, по словам очевидцев, в здании начался пожар. К этому времени сообщается о раненых. На место следуют оперативные службы.Как сообщается на официальном сайте "Крокус Сити Холл" , в большом концертном зале должен был состояться концерт группы "Пикник", музыканты не пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на директора коллектива. По официальным данным, создан оперштаб, убернатор Московской области выехал на место.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке &gt;&gt;
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"крокус сити холл", москва, красногорск, происшествия, андрей воробьев, новости
"Крокус Сити Холл" - справка

"Крокус Сити Холл" - справка

21:10 22.03.2024 (обновлено: 22:14 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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"Крокус Сити Холл" - многоуровневый концертный зал, расположенный на территории делового центра "Крокус-Сити" в Красногорске Московской области, в непосредственной близости от 67-го км МКАД и рядом со станцией метро "Мякинино".
Зал был открыт 25 октября 2009 года.
Большой зрительный зал вмещает 6200 мест, при необходимости трансформируется в малый вместимостью 2200 человек или в средний - на 3200 зрителей.
Партер может превращаться в танцевальный партер на 1700 зрителей (при таком формате максимальная вместимость зала – 7233 человека) или в танцевальный партер с фан-зоной на 5000 зрителей: при таком формате максимальная вместимость зала – 9527 человек.

Что произошло в "Крокус Сити Холл"

Вечером 22 марта в подмосковном центре "Крокус Сити Холл" произошла стрельба, есть раненые, позже поступило сообщение о пожаре, в регионе создан оперативный штаб.
По данным СМИ, вечером в пятницу "Крокус Сити Холл" должен был состояться концерт, в концертном зале было много людей. Сейчас, по словам очевидцев, в здании начался пожар. К этому времени сообщается о раненых. На место следуют оперативные службы.
Как сообщается на официальном сайте "Крокус Сити Холл" , в большом концертном зале должен был состояться концерт группы "Пикник", музыканты не пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на директора коллектива. По официальным данным, создан оперштаб, убернатор Московской области выехал на место.
Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
Пожар в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
20:31
Стрельба произошла в "Крокус Сити Холл" в Москве - идет эвакуация
 
"Крокус Сити Холл"МоскваКрасногорскПроисшествияАндрей ВоробьевНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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21:49В аэропортах и на вокзалах Москвы усилены меры безопасности
21:44В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
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21:12ЧП в "Крокус Сити Холл" - Собянин сообщил о погибших 0:50
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