https://crimea.ria.ru/20240322/krokus-siti-kholl-v-moskve---spravka-1135937981.html

"Крокус Сити Холл" - справка

"Крокус Сити Холл" - справка - РИА Новости Крым, 22.03.2024

"Крокус Сити Холл" - справка

"Крокус Сити Холл" - многоуровневый концертный зал, расположенный на территории делового центра "Крокус-Сити" в Красногорске Московской области, в... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T21:10

2024-03-22T21:10

2024-03-22T22:14

"крокус сити холл"

москва

красногорск

происшествия

андрей воробьев

новости

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"Крокус Сити Холл" - многоуровневый концертный зал, расположенный на территории делового центра "Крокус-Сити" в Красногорске Московской области, в непосредственной близости от 67-го км МКАД и рядом со станцией метро "Мякинино".Зал был открыт 25 октября 2009 года. Большой зрительный зал вмещает 6200 мест, при необходимости трансформируется в малый вместимостью 2200 человек или в средний - на 3200 зрителей. Партер может превращаться в танцевальный партер на 1700 зрителей (при таком формате максимальная вместимость зала – 7233 человека) или в танцевальный партер с фан-зоной на 5000 зрителей: при таком формате максимальная вместимость зала – 9527 человек.Что произошло в "Крокус Сити Холл"Вечером 22 марта в подмосковном центре "Крокус Сити Холл" произошла стрельба, есть раненые, позже поступило сообщение о пожаре, в регионе создан оперативный штаб.По данным СМИ, вечером в пятницу "Крокус Сити Холл" должен был состояться концерт, в концертном зале было много людей. Сейчас, по словам очевидцев, в здании начался пожар. К этому времени сообщается о раненых. На место следуют оперативные службы.Как сообщается на официальном сайте "Крокус Сити Холл" , в большом концертном зале должен был состояться концерт группы "Пикник", музыканты не пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на директора коллектива. По официальным данным, создан оперштаб, убернатор Московской области выехал на место.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240322/strelba-proizoshla-v-krokus-siti-kholl-v-moskve---idet-evakuatsiya-1135936551.html

москва

красногорск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", москва, красногорск, происшествия, андрей воробьев, новости