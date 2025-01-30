https://crimea.ria.ru/20250130/v-sevastopole-na-pomosch-ranennym-v-uchkuevke-vydelili-esche-4-milliona-1143812291.html

В Севастополе на помощь раненным в Учкуевке выделили еще 4 миллиона

В Севастополе на помощь раненным в Учкуевке выделили еще 4 миллиона - РИА Новости Крым, 30.01.2025

В Севастополе на помощь раненным в Учкуевке выделили еще 4 миллиона

Севастопольцам, получившим ранения во время украинского обстрела пляжа в Учкуевке, выделили 4,2 миллионов рублей помощи. Такое решение приняли на заседании... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T17:31

2025-01-30T17:31

2025-01-30T18:22

севастополь

новости севастополя

крым

новости крыма

правительство севастополя

новости

учкуевка

атаки всу на крым

выплаты и компенсации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119096605_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a55ac640014e82993fe2be044d398ec7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Севастопольцам, получившим ранения во время украинского обстрела пляжа в Учкуевке, выделили 4,2 миллионов рублей помощи. Такое решение приняли на заседании Правительства Севастополя.В соответствии с постановлением, пострадавшие могут подать заявления в течение года после произошедшего, уточнила она. И документы продолжают поступать."4,2 миллиона - это на девять человек. Пятерым из них нанесен вред здоровью средней тяжести - то по 600 000 компенсации, и четыре человека получили вред здоровью легкой степени - это по 300 000", - говорится в сообщении.Решение о выделение средств было принято единогласно. Еще 184 570 рублей было выделено девяти людям, у которых во время обстрелов пострадало имущество. В течение 2024 года такую выплату получили 502 человекана сумму 33 748 000 рублей, проинформировала Елена Сулягина.ВСУ нанесли террористический удар по Севастополю в воскресенье, 23 июня 2024 года, в 12.15 по московскому времени. Город был атакован пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре из них. Уничтоженная в воздухе пятая ракета разорвалась, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей.Спустя три дня после трагедии в Правительстве Севастополя было принято решение о выделении пострадавшим от 200 до 400 тысяч рублей компенсации, а членам семьи погибших – по миллиону рублей в равных долях.1 июля 2024 года из резервного фонда правительства города на выплаты было выделено 30 миллионов 800 тысяч рублей. 26 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что правительство города выделило 400 тысяч рублей на единовременную выплату еще двум тяжелораненым при ракетной атаке ВСУ пляжи жителям. Также он сказал, что деньги выделены на выплаты людям, у которых дома и машины ранее пострадали при обстрелах ВСУ. Финансовую помощь, по информации губернатора, должны получить 66 человек, из них 25 - автовладельцы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь усиливает защиту населения от атакВ Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублейПострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации

севастополь

крым

учкуевка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, правительство севастополя, новости, учкуевка, атаки всу на крым, выплаты и компенсации