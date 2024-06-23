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"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 23.06.2024
"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
Врачи оказывают помощь пострадавшим в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь, местным медикам помогают врачи из других регионов. На данный момент известно РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T17:20
2024-06-23T18:33
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Врачи оказывают помощь пострадавшим в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь, местным медикам помогают врачи из других регионов. На данный момент известно о пятерых погибших и 124 раненых. По данным Минобороны, удар по городу Севастополь был нанесен пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Все о ЧП – читайте в нашем материале.Удар ВСУ по СевастополюОколо полудня в городе сработала система ПВО. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что военные ведут уничтожение воздушных целей и призвал жителей и гостей города пройти в укрытия. В небе над акваторией военные уничтожили четыре ракеты, еще одна на конечном участке отклонилась от траектории полета, произошел подрыв боевой части в воздухе над территорией города. Осколки упали в прибрежной зоне.Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен &gt;&gt;Основной удар пришелся на пляжи на Северной стороне Севастополя – в поселках Учкуевка и Любимовка. В выходной день там было многолюдно – местные и туристы отдыхали на пляжах. "Сначала просто сидели спокойно, потом слышим несколько очень громких взрывов. Огромные столбы воды поднимались, где-то метров на 7-8. Штук сколько было - не знаем. Мы сразу всем пляжем быстренько пытались за камни спрятаться, ложились на песок. Было много раненых… Мы бросились бежать, движение в некоторых местах было перекрыто. Пляж полностью закрыли, всех людей эвакуировали", - поделился с РИА Новости Крым очевидец Даниил.Пятеро погибших и более 120 раненыхНа место ЧП оперативно прибыли машины "скорой помощи" и все остальные службы экстренного реагирования. Доступ на пляж ограничили в целях безопасности. И отдыхающие, и сотрудники расположенных поблизости кафе и магазинов, старались помочь людям. Кто обрабатывал раны, кто на машинах вывозил всех с прибрежной зоны, кто освобождал проезд "скорым"."Мы поднимались по склону и увидели мужчину, который вел двух раненых детей. У меня в машине была аптечка, я схватил ее и к детям. У мальчика сильное кровотечение на ноге, я достал жгут и наложил его, оказали ребенку первую помощь. Второму тоже обработали раны и повезли детей в госпиталь", - рассказал РИА Новости Крым один из отдыхающих на пляже. По последним данным, погибли пять человек, из них трое – дети.По его словам, практически сразу после атаки позвонил президент РФ Владимир Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Данные Минобороны об атаке на СевастопольПо информации Минобороны России, 23 июня в 12.15 ВСУ совершили преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.В ведомстве подчеркнули, что "все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США"."Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными", - подчеркнули в Минобороны.День траура и поддержка страныВ связи с трагедией в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен День траура. "В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги. Севастополь скорбит", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.В Республике Крым в понедельник также объявлен День траура. Глава региона Сергей Аксенов заявил о готовности оказать Севастополю всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением пострадавших в больницах.Соболезнования семьям погибших и слова поддержки всем пострадавшим выразили губернаторы Кубани, Херсонской, Запорожской, Брянской областей, ДНР, ЛНР и многих других российских регионов. Все выразили готовность помочь городу и его жителям.Возбуждено дело о терактеУголовное дело по статье о совершении террористического акта возбуждено по факту атаки ВСУ на Севастополь, сообщили в Следственном комитете РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние", - сообщили в ведомстве.Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь &gt;&gt;Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.В прокуратуре Севастополя работает горячая линия по вопросам оказания помощи пострадавшим гражданам. По телефону принимаются сообщения о необходимости оказания помощи, а также о повреждениях жилой, транспортной, коммунальной и иной городской инфраструктуры, личного имущества.Читайте также на РИА Новости Крым:МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMSУдар ВСУ по Севастополю – все о ЧП, погибших и пострадавшихОтветственность за удар по Севастополю несет Вашингтон – Минобороны
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"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУ

Что происходит в Севастополе после ракетной атаки ВСУ 23 июня

17:20 23.06.2024 (обновлено: 18:33 23.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Надежда СоловьеваПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости Крым . Надежда Соловьева
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Врачи оказывают помощь пострадавшим в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь, местным медикам помогают врачи из других регионов. На данный момент известно о пятерых погибших и 124 раненых. По данным Минобороны, удар по городу Севастополь был нанесен пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Все о ЧП – читайте в нашем материале.

Удар ВСУ по Севастополю

Около полудня в городе сработала система ПВО. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что военные ведут уничтожение воздушных целей и призвал жителей и гостей города пройти в укрытия. В небе над акваторией военные уничтожили четыре ракеты, еще одна на конечном участке отклонилась от траектории полета, произошел подрыв боевой части в воздухе над территорией города. Осколки упали в прибрежной зоне.
Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен >>
Основной удар пришелся на пляжи на Северной стороне Севастополя – в поселках Учкуевка и Любимовка. В выходной день там было многолюдно – местные и туристы отдыхали на пляжах.
"Мы только вышли из моря, даже не дошли до полотенец. Вдруг - грохот, а потом крик. В первые секунды был ступор, а потом все бросились бежать. Песок летел в глаза, было очень громко и страшно", - рассказала РИА Новости Крым одна из отдыхающих в Учкуевке Светлана.
"Сначала просто сидели спокойно, потом слышим несколько очень громких взрывов. Огромные столбы воды поднимались, где-то метров на 7-8. Штук сколько было - не знаем. Мы сразу всем пляжем быстренько пытались за камни спрятаться, ложились на песок. Было много раненых… Мы бросились бежать, движение в некоторых местах было перекрыто. Пляж полностью закрыли, всех людей эвакуировали", - поделился с РИА Новости Крым очевидец Даниил.

Пятеро погибших и более 120 раненых

На место ЧП оперативно прибыли машины "скорой помощи" и все остальные службы экстренного реагирования. Доступ на пляж ограничили в целях безопасности. И отдыхающие, и сотрудники расположенных поблизости кафе и магазинов, старались помочь людям. Кто обрабатывал раны, кто на машинах вывозил всех с прибрежной зоны, кто освобождал проезд "скорым".
"Мы поднимались по склону и увидели мужчину, который вел двух раненых детей. У меня в машине была аптечка, я схватил ее и к детям. У мальчика сильное кровотечение на ноге, я достал жгут и наложил его, оказали ребенку первую помощь. Второму тоже обработали раны и повезли детей в госпиталь", - рассказал РИА Новости Крым один из отдыхающих на пляже.
По последним данным, погибли пять человек, из них трое – дети.
"К сожалению, у нас сейчас в настоящий момент 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых. Плюс в настоящее время 5 детей находятся в реанимации городской больницы", - рассказал губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, практически сразу после атаки позвонил президент РФ Владимир Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю.
"Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы", - проинформировал Развожаев.

Данные Минобороны об атаке на Севастополь

По информации Минобороны России, 23 июня в 12.15 ВСУ совершили преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.
"В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что "все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США".
"Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными", - подчеркнули в Минобороны.

День траура и поддержка страны

В связи с трагедией в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен День траура.
"В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги. Севастополь скорбит", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В Республике Крым в понедельник также объявлен День траура. Глава региона Сергей Аксенов заявил о готовности оказать Севастополю всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением пострадавших в больницах.
"В Республике Крым 24 июня объявлено Днем траура. Крым скорбит вместе с братским Севастополем. Еще раз выражаю самые глубокие соболезнования всем пострадавшим от варварской, бессовестной террористической атаки ВСУ", - написал Аксенов в своих соцсетях.
Соболезнования семьям погибших и слова поддержки всем пострадавшим выразили губернаторы Кубани, Херсонской, Запорожской, Брянской областей, ДНР, ЛНР и многих других российских регионов. Все выразили готовность помочь городу и его жителям.

Возбуждено дело о теракте

Уголовное дело по статье о совершении террористического акта возбуждено по факту атаки ВСУ на Севастополь, сообщили в Следственном комитете РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние", - сообщили в ведомстве.
Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь >>
Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.
В прокуратуре Севастополя работает горячая линия по вопросам оказания помощи пострадавшим гражданам. По телефону принимаются сообщения о необходимости оказания помощи, а также о повреждениях жилой, транспортной, коммунальной и иной городской инфраструктуры, личного имущества.
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17:52Жители новых регионов России скорбят вместе с Севастополем
17:20"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
17:11В Республике Крым 24 июня объявлено Днем траура
16:58До 5 возросло число погибших от атаки на Севастополь – из них трое детей
16:4024 июня в Севастополе объявлен День траура
16:349-летняя дочь замглавы Магадана погибла при ударе ВСУ по Севастополю
16:30Ответственность за удар по Севастополю несет Вашингтон – Минобороны
16:03При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей
15:37Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе
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