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Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен - РИА Новости Крым, 30.04.2024
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Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен
Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен - РИА Новости Крым, 30.04.2024
Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен
Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. РИА Новости Крым, 30.04.2024
2024-04-30T13:11
2024-04-30T13:13
ракеты atacms
суббоеприпас м74 от ракеты atacms
оружие
поставки западного оружия украине
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атаки всу на крым
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безопасность
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Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, которые эффективно поражают цели типа грузовика, легкобронированные транспортные средства и радарные антенны.Радиус поражения живой силы 15 м. Этот боеприпас не эффективен против бронированных транспортных средств.После атаки по Крыму ракетами ATACMS в ночь на 30 апреля на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев предупредил, что ракеты ATACMS – серьезное оружие, а киевская хунта – "фашисты без ограничителей", поэтому надо быть готовыми, что ВСУ будут предпринимать попытки ударить этими американскими ракетами по территориям России, в том числе по Крыму.25 апреля в Пентагоне заявили, что Украина сможет использовать недавно поставленные ей ракеты ATACMS большей дальности для ударов "в пределах суверенной украинской территории", в том числе по Крыму, который Киев называет своим, игнорируя все документы.28 апреля ВСУ нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в п. Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла женщина.Ранее 21 апреля в Севастополе на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.В ночь на 27 апреля российские системы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ сбили пять ATACMS и 46 беспилотников за суткиРакеты ATACMS: чем они опасны"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMSУкраина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон
https://crimea.ria.ru/20240430/nad-krymom-sbity-rakety-atacms---na-zemle-nesdetonirovavshie-subboepripasy-1136958112.html
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ракеты atacms, суббоеприпас м74 от ракеты atacms, оружие, поставки западного оружия украине, справка, крым, атаки всу на крым, общество, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен

Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен

13:11 30.04.2024 (обновлено: 13:13 30.04.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваНад Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасы
Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасы
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом.
При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, которые эффективно поражают цели типа грузовика, легкобронированные транспортные средства и радарные антенны.
Радиус поражения живой силы 15 м. Этот боеприпас не эффективен против бронированных транспортных средств.
После атаки по Крыму ракетами ATACMS в ночь на 30 апреля на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Внимание жителям и гостям полуострова! Симферопольский район (село Донское, окрестности). После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД", - написал Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев предупредил, что ракеты ATACMS – серьезное оружие, а киевская хунта – "фашисты без ограничителей", поэтому надо быть готовыми, что ВСУ будут предпринимать попытки ударить этими американскими ракетами по территориям России, в том числе по Крыму.
25 апреля в Пентагоне заявили, что Украина сможет использовать недавно поставленные ей ракеты ATACMS большей дальности для ударов "в пределах суверенной украинской территории", в том числе по Крыму, который Киев называет своим, игнорируя все документы.
28 апреля ВСУ нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в п. Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла женщина.
Ранее 21 апреля в Севастополе на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
В ночь на 27 апреля российские системы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
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После атаки по Крыму ракетами ATACMS на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы
12:23
Над Крымом сбиты ракеты ATACMS - на земле несдетонировавшие суббоеприпасы
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