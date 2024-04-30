https://crimea.ria.ru/20240430/subboepripas-m74-ot-rakety-atacms--chto-eto-i-chem-opasen-1136958971.html

Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен

Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Суббоеприпас М74 от ракеты ATACMS - что это и чем опасен

Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T13:11

2024-04-30T13:11

2024-04-30T13:13

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Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов, которые эффективно поражают цели типа грузовика, легкобронированные транспортные средства и радарные антенны.Радиус поражения живой силы 15 м. Этот боеприпас не эффективен против бронированных транспортных средств.После атаки по Крыму ракетами ATACMS в ночь на 30 апреля на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев предупредил, что ракеты ATACMS – серьезное оружие, а киевская хунта – "фашисты без ограничителей", поэтому надо быть готовыми, что ВСУ будут предпринимать попытки ударить этими американскими ракетами по территориям России, в том числе по Крыму.25 апреля в Пентагоне заявили, что Украина сможет использовать недавно поставленные ей ракеты ATACMS большей дальности для ударов "в пределах суверенной украинской территории", в том числе по Крыму, который Киев называет своим, игнорируя все документы.28 апреля ВСУ нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в п. Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, погибла женщина.Ранее 21 апреля в Севастополе на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.В ночь на 27 апреля российские системы ПВО сбили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем и 2 БПЛА над Крымом, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ сбили пять ATACMS и 46 беспилотников за суткиРакеты ATACMS: чем они опасны"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMSУкраина может атаковать Крым ракетами ATACMS - Пентагон

https://crimea.ria.ru/20240430/nad-krymom-sbity-rakety-atacms---na-zemle-nesdetonirovavshie-subboepripasy-1136958112.html

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